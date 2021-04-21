Среда, 21 Апреля 2021 11:01

АрмИнфо. Азербайджанские военные продолжают стрелять в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, находящийся с рабочим визитом в Сюникской области РА, добавив, что речь идет об общинах Агарак, Егвард и других.

"Об этом в ходе наших посещений этих сел сообщали как местные жители, так и руководство общин. По их словам, выстрелы звучат как днем, так и ночью. Они четко слышатся в селах и направлены на то, чтобы посеять панику и страх среди мирного населения, в первую очередь, женщин и детей.

Кроме того, присутствие азербайджанских военных на дороге из Капана в Чакатен и другие села, из Гориса в Шурнух и Воротан препятствует свободному передвижению граждан Армении", - подчеркнул Татоян.

По его словам, из-за этого сельчане даже при жизненно важной необходимости (поездка по работе или в медучреждение) вынуждены избегать поездок по дороге в вечерние часы, исходя из соображений безопасности. Омбудсмен РА еще раз подчеркнул, что присутствие азербайджанских военных представляет угрозу физической безопасности жителей села.

"Кроме того, попирается психологическая неприкосновенность. Азербайджанские знаки и флаги установлены специально таким образом, чтобы дать повод расположить рядом с ними солдат - якобы для охраны. Их нужно убрать", - заявил Татоян.

Он также добавил, что жители сел Сюника (Давид Бек, Кахнут, Воротан, Хнацах, Шихаох, Чакатен и другие) отметили, что из-за близости азербайджанских военных, даже при наличии законных документов, стало невозможным использование покосов и пастбищ. Например, в селе Срашен жители сообщили о выстрелах, которые были произведены при виде безоружных жителей села, работающих в огороде.

"Очевидно, что защита прав мирных жителей Сюникской области требует безотлагательного создания зоны безопасности.

Размещение азербайджанских войск в окрестностях сел и дорог в Сюникской области Армении, включая флаги и знаки, не имеет правовой основы, они должны быть удалены с этих мест", - подытожил Омбудсмен Армении.