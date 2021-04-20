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 Вторник, 20 Апреля 2021 21:25
Алина Оганесян

В ПАСЕ призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных

В ПАСЕ призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных

АрмИнфо. На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одной из ключевых обсуждаемых тем стал вопрос возвращении Азербайджаном армянских пленных. Все выступающие депутаты, за исключением парламентариев Турции и Азербайджана, призвали официальный Баку незамедлительно вернуть домой армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

<Мы должны обратиться с призывом к Азербайджану – давайте не торговаться, были взяты в плен во время войны, или после, их просто нужно вернуть домой. Нам нужно перемирие, давайте положим конец порочному кругу войны>, - сказал один из парламентариев. Все выступающие спикеры говорили о невыполнении Азербайджаном требований Европейского суда по правам человека, а также нарушении не только заявления сторон, но и ряда важных конвенций, в том числе Женевской, международного гуманитарного права. Депутаты назвали незаконным любое удерживание лиц по завершению военных действий, отметив, что это не позволяет достичь доверия между сторонами конфликта.

Вместе с тем говорилось об обоснованных опасениях, связанных с бесчеловечными пытками, унижающим достоинство человека, которым подвергаются армянские пленные.

Депутаты подняли также вопрос защиты культурного наследия и разминирования территорий.

Достаточно эмоционально с армянской стороны выступил депутат от партии <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян. Он спрашивал у членов ПАСЕ почему последние молчали, когда совершались подобные преступления с азербайджанской стороны, почему они не изменили правила и процедуры, не позволяющие якобы вмешаться в ситуацию. Но главный вопрос армянского парламентария касался родных пленных, которые ожидают их возвращения в Армению. <Что мне сказать этим семьям?>, - задавался вопросом Мелкумян.

После массовых призывов, озвученных со стороны десятка европейских парламентариев, азербайджанские и турецкие спикеры, в привычной уже для себя форме, озвучивали необоснованные встречные обвинения в сторону Армении, заявляя, что разочарованы дискуссией, которая имела сегодня место быть в рамках очередной сессии ПАСЕ.


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