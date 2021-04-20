Вторник, 20 Апреля 2021 21:25

АрмИнфо. На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одной из ключевых обсуждаемых тем стал вопрос возвращении Азербайджаном армянских пленных. Все выступающие депутаты, за исключением парламентариев Турции и Азербайджана, призвали официальный Баку незамедлительно вернуть домой армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

<Мы должны обратиться с призывом к Азербайджану – давайте не торговаться, были взяты в плен во время войны, или после, их просто нужно вернуть домой. Нам нужно перемирие, давайте положим конец порочному кругу войны>, - сказал один из парламентариев. Все выступающие спикеры говорили о невыполнении Азербайджаном требований Европейского суда по правам человека, а также нарушении не только заявления сторон, но и ряда важных конвенций, в том числе Женевской, международного гуманитарного права. Депутаты назвали незаконным любое удерживание лиц по завершению военных действий, отметив, что это не позволяет достичь доверия между сторонами конфликта.

Вместе с тем говорилось об обоснованных опасениях, связанных с бесчеловечными пытками, унижающим достоинство человека, которым подвергаются армянские пленные.

Депутаты подняли также вопрос защиты культурного наследия и разминирования территорий.

Достаточно эмоционально с армянской стороны выступил депутат от партии <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян. Он спрашивал у членов ПАСЕ почему последние молчали, когда совершались подобные преступления с азербайджанской стороны, почему они не изменили правила и процедуры, не позволяющие якобы вмешаться в ситуацию. Но главный вопрос армянского парламентария касался родных пленных, которые ожидают их возвращения в Армению. <Что мне сказать этим семьям?>, - задавался вопросом Мелкумян.

После массовых призывов, озвученных со стороны десятка европейских парламентариев, азербайджанские и турецкие спикеры, в привычной уже для себя форме, озвучивали необоснованные встречные обвинения в сторону Армении, заявляя, что разочарованы дискуссией, которая имела сегодня место быть в рамках очередной сессии ПАСЕ.