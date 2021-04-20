Вторник, 20 Апреля 2021 19:54

АрмИнфо. На 9 заседании Парламентской Ассамблеи <Евронест> председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян призвал коллег осудить незаконные действия Азербайджана, связанные с нарушением обязательств в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября.

В частности, речь идет об отказе Баку возвратить военнопленных и гражданских лиц. В этом ключе глава армянского парламента подчеркнул, что возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц должно быть осуществлено как можно скорее, без предусловий и искусственно создаваемых препятствий. Спикер парламента напомнил членам <Евронест>, что 6 месяцев назад, 27 сентября 2020 года, Азербайджан развязал широкомасштабные военные действия против Республики Арцах, грубо нарушив международный принцип неприменения силы.

<Несмотря на многочисленные факты, доказывающие азербайджанскую агрессию против Арцаха при прямой поддержке Турции и вовлечении связанных с ней иностранных террористов, Азербайджан до сих пор цинично обвиняет Армению в провоцировании войны. Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить всех членов Европарламента, которые встали на сторону правды, осудив преступные действия Азербайджана>, - сказал Мирзоян.

Тем не менее, по словам спикера, азербайджанская сторона продолжает под разными предлогами игнорировать взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что об этом заявляют также члены Совета Европы Марина Калюранд, Андрей Ковачев и Желяна Зовко, которые говорят о том, что правительство Азербайджана не выполнило даже промежуточную меру Европейского суда по правам человека, согласно которой Суд обязал Азербайджан предоставить информацию об условиях содержания лиц, находящихся под стражей, состоянии их здоровья и шагах по их возвращению.

<Хочу разъяснить нашим европейским партнерам, что подобные действия Азербайджана создают серьезные риски для разблокирования региональных инфраструктур и стабильности на Южном Кавказе. Более того, правительство Азербайджана продолжает свою армяноненавистную политику, которой питало своих граждан на протяжении десятилетий>, - сказал он.

Подводя итоги, Мирзоян отметил, что карабахский вопрос не решен, пока право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не реализовано. <Мы полны решимости продолжить переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ>, - сказал он, призвав всех международных партнеров поддержать работу этого формата.