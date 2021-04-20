Вторник, 20 Апреля 2021 18:04

АрмИнфо.До сих пор на международных площадках не удавалось организовать обсуждения подобного рода. Это уже успех с этой точки зрения, но об эффективности этих обсуждений пока еще сложно сказать. Об этом заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, коснувшись внесения вопроса об армянских военнопленных в повестку весенней сессию ПАСЕ.

При этом Марукян убежден, что эта хорошая возможность для оказания давления на Азербайджан в вопросе скорейшего освобождения армянских военнопленных. Он считает, что обсуждения будут интересными, и лишь путем международного давления на Баку можно разрешить этот вопрос.

Говоря о голосовании российской делегации в ПАСЕ по вопросу включения вопроса в повестку сессии, Марукян констатировал, что они были удивлены голосованием представителей РФ.

"То, что голосование по этому вопросу было отдельным это факт. Но, нас удивило голосование российской стороны. Но, поскольку российская сторона участвует в заседании в гибридной форме, то есть они не прибыли в Страсбург, и голосуют из Москвы, могли возникнуть какие-то технические проблемы. Наш делегат Рубен Рубинян уже связался с российской стороной, и там заверили, что произошла техническая ошибка.

Но, сегодня у российской стороны будет возможность своими выступлениями продемонстрировать, что они за скорейшее возвращение армянских военнопленных. В конце концов, Россия на уровне исполнительной власти поддерживает трехстороннее заявление и у нее есть обязательства, приложить все усилия для возвращения армянских военнопленных", - сказал Марукян, добавив, что об этом неоднократно заявлялось и на уровне президента России, и главы МИД РФ.

По его словам, именно по этой причине они были удивлены подобным голосованием, поскольку позиция исполнительной и законодательных властей России разошлись. Марукян также считает, что ответ на этот вопрос должна дать российская сторона.

Примечательно, что в СМИ были растиражированы скриншоты, где первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция <ЕДИНАЯ РОССИЯ>) на уточнение, почему российская делегации в ПАСЕ не поддержала включения вопроса об армянских военнопленных в повестку отметил, что при голосовании по этому вопросу произошел технический сбой у всей делегации. "Мы тоже не очень верим в совпадение. Соответствующее заявление мы подали", - уточнил Пахомов.

Заметим, что накануне на голосование в ПАСЕ был поставлен вопрос "Армянские военнопленные, другие пленные и перемещенные лиц". Это было сделано после того, как Азербайджан выступил против включения этого вопроса в повестку весенней сессии Ассамблеи. "За" включение вопроса проголосовали 93 делегата, "против" - 21, и еще 18 воздержались.

На официальном сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы обнародованы результаты поименного голосования по вопросу включения в повестку весенней сессии в экстренном порядке вопроса об армянских военнопленных.

Согласно этим данным, из 21 делегата ПАСЕ, проголосовавших "против", как видно по результатам, 8 представляют Турцию, 6 - Азербайджан, 5 - Россию, в том числе глава российской делегации Леонид Слуцкий и бывшая фигуристка Ирина Роднина, по 1 делегату от Венгрии и Сербии. Еще 7 членов российской делегации воздержались, ни один ее член не проголосовал "за". Примечательно, что одна из членов турецкой делегации проголосовала "за" включение вопроса в повестку. Обсуждение вопроса состоится сегодня во второй половине дня.

Информация о том, что российская сторона не проголосовала "за" включение вопроса в повестку вызвала негативную реакцию в армянском обществе. Многие разразились с жесткой критикой <стратегических союзников>, другие пытались оправдать эти действия тем, что вопрос был якобы пакетным и включал, в том числе и пункт, связанный с российским оппозиционером Навальным.