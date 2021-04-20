Вторник, 20 Апреля 2021 16:32

АрмИнфо. Голосование российской делегации в ПАСЕ по вопросу армянских военнопленных вызвало негативную реакцию в армянском обществе.

Заметим, что накануне на голосование в ПАСЕ был поставлен вопрос "Армянские военнопленные, другие пленные и перемещенные лиц". Это было сделано после того, как Азербайджан выступил против включения этого вопроса в повестку весенней сессии Ассамблеи. "За" включение вопроса проголосовали 93 делегата, "против" - 21, и еще 18 воздержались.

На официальном сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы обнародованы результаты поименного голосования по вопросу включения в повестку весенней сессии в экстренном порядке вопроса об армянских военнопленных.

Согласно этим данным, из 21 делегата ПАСЕ, проголосовавших "против", как видно по результатам, 8 представляют Турцию, 6 - Азербайджан, 5 - Россию, в том числе глава российской делегации Леонид Слуцкий и бывшая фигуристка Ирина Роднина, по 1 делегату от Венгрии и Сербии. Еще 7 членов российской делегации воздержались, ни один ее член не проголосовал "за".

Примечательно, что одна из членов турецкой делегации проголосовала "за" включение вопроса в повестку.

В армянской делегации ситуацию пока не прокомментировали. Обсуждение вопроса состоится сегодня во второй половине дня.

Информация о том, что российская сторона не проголосовала "за" включение вопроса в повестку вызвала негативную реакцию в армянском обществе. Многие разразились с жесткой критикой <стратегических союзников>, другие пытались оправдать эти действия тем, что вопрос был якобы пакетным и включал, в том числе и пункт, связанный с российским оппозиционером Навальным.

Так, бывший омбудсмен Арцаха, экс-замминистра юстиции правозащитник Рубен Меликян, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что на голосование ставился не отдельный вопрос, а вся повестка, которая включала и антироссийские вопросы.

"Во-вторых, где было ПАСЕ, когда в прямом эфире резали наших военных и мирных жителей? Или сезонная головная боль Навального важнее, чем очевидная резня, погромы, лишения родины и уничтожение тысячелетней истории. И последнее, кто-то действительно верит, что наши пленные будут освобождены на основе резолюции ПАСЕ? Проще говоря, европейские институты потеряли мое доверие", - отметил правозащитник.

В свою очередь бывший вице-спикер армянского парламента от Республиканской партии Армении, экс-министр юстиции и сегодняшняя правозащитница Арпине Ованнисян считает происходящее очередным бессмысленным антироссийским шагом. По ее заверению, обсуждение вопроса армянских военнопленных в ПАСЕ не имеет никакой цели кроме как "выпустить пар". По ее словам, выигрывают от этих обсуждений только Европа и <соросовские антироссийские круги>. "Европа выигрывает, потому что она пытается компенсировать месяцы молчания пламенными, но неэффективными речами, а также тем фактом, что во время войны они набрали в рот воды в отношении зверств, совершенных против нас азербайджанцами.

Европа также выигрывает, потому что у нее еще есть шанс поднять в очередной раз антироссийские вопросы и обвинить русских. Это тот случай, когда несколько месяцев самым срочным вопросом для них является Навальный. Кстати, в ходе этой сессии, русские не были против вопроса об армянских военнопленных, но были против того, чтобы европейцы вновь обсуждали <чрезвычайно> важную тему Навального. Голосование по вопросам было совместным, поэтому очевидно, что национальные интересы России должны преобладать. Это мы требуем, чтобы другие были большими армянами, чем сами армяне, но сами же мы не устраняем правопреемника Талаата", - написала Ованнисян, констатировав, что в этом вопросе страдают только военнопленные и их

родные. Меж тем, дипломатические источники АрмИнфо подтвердили, что вопрос, выставленный на голосование, не был пакетным, и после того как Азербайджан потребовал голосования, представители, в том числе России, либо не поддержали инициативу, либо предпочти сохранить нейтралитет.