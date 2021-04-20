Вторник, 20 Апреля 2021 15:36

АрмИнфо. Планируемые внеочередные парламентские выборы, на мой взгляд, к разрешению существующего в Армении внутриполитического кризиса не приведут. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра человеческого развития Теван Погосян.

"Думаю, что в этом свете, сформированное по итогам данных выборов Национальное собрание будет иметь весьма краткую жизнь. Необходимость разрешения социально- экономических проблем страны, морально-психологических проблем армянского общества диктует незамедлительное формирование антикризисного правительства, а не проведение внеочередных выборов. Последние можно провести лишь после ввода всех вышеозвученных негативных процессов в управляемое русло. В противном случае Армения постоянно будет вертеться в одном и том же полном негатива цикле", - подчеркнул он.

Погосян убежден в невозможности продолжения управления Арменией людьми рассматривающими Арцах как бремя, от которого необходимо как можно скорее избавиться, что, на его взгляд, они продолжают пытаться сделать и сегодня. При этом, врагам Армении тому же Азербайджану и Турции, на его взгляд, нужен не только Арцах но и вся Армения. И то же торжественное открытие бакинского "Парка военных трофеев", полные притязаний и экспансионизма заявления Алиева, по оценкам эксперта, говорят о стремлении уничтожить армянский народ полностью. А это в свою очередь свидетельствует об отсутствии каких-либо изменений в тюркской политике в отношении армянского народа с 1918 года по сей день.

Ответ на подобные заявления и действия Баку призывами к миру из Еревана Погосян считает частью пораженческой повестки понесшей поражение и полный провал действующей власти. И на этом фоне, согласно его убежденности, эта власть думает и действует уже не с целью защиты и продвижения национальных интересов, государственности, а с целью защиты собственной жизни.

"На протяжении нашей истории, мы, к сожалению, видели подобные примеры поведения нашей власти неоднократно. И мы видим чем они завершились для Армении. Так вот подобное безответственое поведение действующей власти говорит об отсутствии любви к Армении, боли за Армению. Отсутствии интереса к защите национальных армянских приоритетов. И наличии заинтересованности исключительно в личном благосостоянии. И самая большая опасность в том, что эти люди пытаются привить аналогичные ценности всему армянскому обществу. Соответстенно, мы должны все это осознавать и действовать исключительно в соответствии с этим осознанием", - подытожил Погосян.