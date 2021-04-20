Вторник, 20 Апреля 2021 14:39

АрмИнфо.В преддверии 24 апреля Анкара вновь запускает агитационную машину по отрицанию Геноцида армян в Османской империи.

Так, турецкая сторона организовала международную конференцию на тему событий 1915 года в Османской империи, в ходе выступления на которой глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в очередной раз заявил о недопустимости " попыток политизации и искажения исторических событий".

Он в очередной раз завел "старую песню" о том, что события периода Первой мировой войны были полны трагических страниц, и поспешил

обвинить некоторые круги. Причем не уточнил какие, в использовании тему событий 1915 года в Османской империи в качестве рычага продвижения империалистических целей.

При этом Алтун заверил, что решения парламентов отдельных стран по событиям того времени "основаны на предвзятой оценке тех или иных исторических событий", не могут считаться показателем демократии и являются якобы частью курса давления на Анкару.

"Турция продолжает выступать за торжество справедливости. Это касается не только современных процессов, но и исторических реалий. Наглядным свидетельством тому служит призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию совместной научной комиссии по событиям 1915 года. Призыв Эрдогана - показатель искреннего стремления турецкой стороны к торжеству справедливости", - сказал он.

Алтун напомнил, что начиная с 2005 года власти Турции на самом высоком уровне чтят память жителей Анатолии, в том числе армян, погибших в период Первом мировой войны.

"Те, кто основываясь на лжи, спекулирует на теме прав османских армян, никогда не думал об армянском народе. Цели этих кругов нам хорошо известны. Это - давление на Турцию. Попытки формирования атмосферы вражды и противоречий между народами путем фальсификаций и искажения истории опасны", - подытожил Алтун.

Напомним, что Армения неоднократно заявляла о готовности нормализовать армяно- турецкие отношения с Турцией без предварительных условий. Одним из последних таких инициативы были Цюрихские протоколы, подписанные в Цюрихе министрами иностранных дел Армении и Турции 10 октября 2008 года в присутствии министров иностранных дел Швейцарии, России, США и Франции.

"Однако буквально через день тогдашний премьер-министр Турции Эрдоган заявил, что ратификация протоколов будет возможна только тогда, когда силы безопасности Армении покинут Карабах, тем самым приостановив весь процесс". Протоколы были денонсированы в начале 2018 году тогдашним президентом РА Сержем Саргсяном.