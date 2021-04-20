Вторник, 20 Апреля 2021 14:24

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 667 случаев заражения коронавирусом, что составляет 15,1% из общего числа граждан, сдавших тест, при этом выздоровел 671 человек, скончалось - 24.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 14 896 пациентов.

С момента вспышки пандемии коронавируса в Армении провели 942 001 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 209 485 граждан (22,2%), выздоровело - 189 688 человек (90,5%), количество летальных исходов достигло 3 919 (1,8%).