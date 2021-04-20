Вторник, 20 Апреля 2021 13:18

АрмИнфо.Студенты из разных стран говорят на русском языке, каким они представляют будущее. Это ролик к конкурсу научных и научно-фантастических работ ГОРИЗОНТ 2100.

Прием работ продлится до 31 мая 2021 года. Приглашаем молодежь из любых стран мира в возрасте 16-26 лет включить свой интеллект, представить будущее на рубеже 2100, каким бы его хотелось видеть. Вся информация и условия конкурса на сайте.