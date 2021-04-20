Вторник, 20 Апреля 2021 13:15

АрмИнфо.После отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и.о. главы правительства будет Никол Пашинян, заявил депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Арман Егоян 20 апреля на брифинге.

По словам Егояна, на сегодняшний день нет решения относительно формата участия партии "Гражданский договор" во внеочередных парламентских выборах - блоком или в формате партии.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов. "Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.