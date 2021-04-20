Вторник, 20 Апреля 2021 12:29

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил предложение о сокращении сроков военной службы для инициирования проведения общественного обсуждения. Такое мнение выразил депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Арман Егоян 20 апреля на брифинге.

По его словам, это всего лишь идея, детали которой могут поменяться, вследствие чего полностью изменится также его содержание.

18 апреля на встрече с жителями Ваойцдзорской области Пашинян заявил: "Систему срочной службы нужно вообще поменять. Мы должны подумать над существенным сокращением срока обязательной срочной военной службы. Есть разные идеи, мы их обсудим. Например, есть идея проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы, чтобы молодые люди овладели минимальными военными навыками. По его словам, в стране должна быть профессиональная армия, когда военнослужащий профессионально занимается военным делом и ничем другим. "Но для этого он должен получать высокую зарплату, и мы этот процесс уже начали. Мы работаем над тем, чтобы зарплата контрактника была на уровне 300-320 тысяч драмов ($575-612 по текущему курсу)', - отметил премьер.