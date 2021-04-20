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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил предложение о сокращении сроков военной службы для инициирования проведения общественного обсуждения. Такое мнение выразил депутат от парламентской фракции "Мой шаг" Арман Егоян 20 апреля на брифинге.
По его словам, это всего лишь идея, детали которой могут поменяться, вследствие чего полностью изменится также его содержание.
18 апреля на встрече с жителями Ваойцдзорской области Пашинян заявил: "Систему срочной службы нужно вообще поменять. Мы должны подумать над существенным сокращением срока обязательной срочной военной службы. Есть разные идеи, мы их обсудим. Например, есть идея проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы, чтобы молодые люди овладели минимальными военными навыками. По его словам, в стране должна быть профессиональная армия, когда военнослужащий профессионально занимается военным делом и ничем другим. "Но для этого он должен получать высокую зарплату, и мы этот процесс уже начали. Мы работаем над тем, чтобы зарплата контрактника была на уровне 300-320 тысяч драмов ($575-612 по текущему курсу)', - отметил премьер.
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|Никол Пашинян будет и.о главы правительства после отставки - Егоян
|Предложение Пашиняна о сокращении сроков военной службы направлено участникам общественного обсуждения - Егоян
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|Представители армянской делегации в ПАСЕ привлекли внимание на вопиющие действия Азербайджана в отношении армянских пленных и военнопленных
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|Для вывоза из страны заложенного транспортного средства потребуется разрешение залогодержателя
|Вопрос армянских военнопленных включен в повестку обсуждений ПАСЕ
|Беларусь Сегодня: "В Нагорном Карабахе появятся аналоги белорусских агрогородков"
|Армения повысила госпошлины на исковые заявления в суд
|Власти Армении о движении на дорогах 24 апреля и запланированных мероприятиях
|МИД: Армения не ведет каких-либо переговоров с Турцией по нормализации отношений
|ГСЧС Арцаха: Родители военнопленных доверяют лишь информации российской стороны
|GeoProMining Gold считает требования забастовщиков необоснованными и призывает немедленно прекратить забастовку
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|Омбудсмен Армении вновь обратился в ОБСЕ, СЕ и ООН по вопросу незамедлительного возвращения армянских пленных
|Прогноз: Попытки Запада выпроводить Россию из региона продолжатся
|Армянский парламент одобрил ряд законодательных поправок к действующим законам
|СК предъявил обвинение послу Армении в Израиле
|Генеральная Aссамблея OOH единогласно приняла резолюцию «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии»
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|В Баку постоянно говорят, что у них будет "Зангезурский коридор". Тогда у нас будет коридор в Нахичевани - Пашинян
|Итальянская архитектурная компания опровергла свое участие в проекте строительства "трофейного парка" в Баку
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|В контексте 44-дневной Карабахской войны много говорится о том, какой была роль России, или о том, почему эта роль была не такой, как думали некоторые в Армении - Пашинян
|Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс
|Гуманитарная инициатива "Аврора" скорбит в связи уходом из жизни Вартана Грегоряна
|В Баку негодуют из-за встречи спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу с главой МИД Арцаха
|Канадская Альберта провозгласила апрель месяцем памяти, осуждения и предупреждения геноцидов
|Шойгу: ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха
|В Армении сохраняются высокие темпы смертности от коронавируса
|Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и Азербайджаном
|Постпред Армении направил письмо Генсеку ООН по поводу открытия так называемого "военного парка трофеев" в Баку
|Секретарь Совбеза Арцаха: Мы все вернем, кроме наших павших
|Глава Генштаба ВС РА принял Посла РФ в РА
|Глава Комитет по международным делам Сената США (SFRC) заявил о необходимости давления на Баку с целью освобождения армянских военнопленных
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