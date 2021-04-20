"В Медцентр Иджевана 19 апреля в 22:26 с подозрением на пищевое отравление поступили жители общины Гетаовит С.Х. (1980 г.р.), А.Х. (1980 г.р.), С.А. (2007 г.р.) и С.Х. (2009 г.р.). Причем, С.Х. скончался в медцентре Иджевана, остальные были перемещены в Ереван", - сообщили в МЧС РА.

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