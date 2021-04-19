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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян находится с рабочим визитом в Сюникскую область страны. Его сопровождает Защитник прав человека Армении Арман Татоян.
Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян и Татоян побывали на боевых позициях N-й войсковой части Министерства обороны РА, ознакомился с линией границы, условиями проживания военнослужащих, несущих боевое дежурство, побеседовал с военнослужащими, охраняющими линию границы.
За безупречную службу президент Республики наградил группу военнослужащих именными часами.
Арман Татоян отметил, что уже несколько раз был на этом участке, где ребята в тяжелых условиях несут поистине героическую службу.
"Вы делаете свою работу лучше всего. Будьте рядом, берегите друг друга, будьте бдительны, помогайте друг другу и, следите за своим здоровьем. Помните свою семью, служите Родине, поддерживайте друг друга. Я разговаривал с командиром, он очень высокого мнения о вас. Я желаю каждому из вас раз сил. Будьте уверены, что мы все заботимся о вас, ребята. Быть сильным", - подбодрил военных президент РА.
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|Генеральная Aссамблея OOH единогласно приняла резолюцию «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии»
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|В Баку негодуют из-за встречи спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу с главой МИД Арцаха
|Канадская Альберта провозгласила апрель месяцем памяти, осуждения и предупреждения геноцидов
|Шойгу: ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха
|В Армении сохраняются высокие темпы смертности от коронавируса
|Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и Азербайджаном
|Постпред Армении направил письмо Генсеку ООН по поводу открытия так называемого "военного парка трофеев" в Баку
|Секретарь Совбеза Арцаха: Мы все вернем, кроме наших павших
|Глава Генштаба ВС РА принял Посла РФ в РА
|Глава Комитет по международным делам Сената США (SFRC) заявил о необходимости давления на Баку с целью освобождения армянских военнопленных
|ACBA - ведущий налогоплательщик по итогам первом квартала 2021 года
|Артак Камалян: Армения готова предоставить площадку на производство до 100 тыс. доз в месяц вакцины <Спутник V>
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|Коллаборация Банка ВТБ (Армения) и Ucom
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Нарек Терян назначен замминистра экономики Армении
|Рено Мюзелье: Военные преступления Азербайджана и Турции доказывают - история может повторяться
|МВД потребовало от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня
|Из-за субботника дороги, ведущие к Разданскому ущелью, будут закрыты с 9:30 до 17:00
|Жители Маргаовита бойкотировали общественные слушания вокруг возможной эксплуатации золото-полиметаллического месторождения в Лори
|Президент Армении провел встречи со спикером парламента и Католикосом- Патриархом всея Грузии
|Дан старт строительным работам моста "Дружбы" на армяно-грузинской границе
|Оник Гаспарян призвал парламентские фракции Армении создать комиссию по расследованию обстоятельств последней войны
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|Овик Агазарян предлагает Армении перейти на двухпалатную парламентскую систему
|В Москве состоялась мероприятие, посвященное более чем 130-летней истории коньякоделия в Армении
|Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат
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