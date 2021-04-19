Понедельник, 19 Апреля 2021 21:06

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян находится с рабочим визитом в Сюникскую область страны. Его сопровождает Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян и Татоян побывали на боевых позициях N-й войсковой части Министерства обороны РА, ознакомился с линией границы, условиями проживания военнослужащих, несущих боевое дежурство, побеседовал с военнослужащими, охраняющими линию границы.

За безупречную службу президент Республики наградил группу военнослужащих именными часами.

Арман Татоян отметил, что уже несколько раз был на этом участке, где ребята в тяжелых условиях несут поистине героическую службу.

"Вы делаете свою работу лучше всего. Будьте рядом, берегите друг друга, будьте бдительны, помогайте друг другу и, следите за своим здоровьем. Помните свою семью, служите Родине, поддерживайте друг друга. Я разговаривал с командиром, он очень высокого мнения о вас. Я желаю каждому из вас раз сил. Будьте уверены, что мы все заботимся о вас, ребята. Быть сильным", - подбодрил военных президент РА.