Понедельник, 19 Апреля 2021 21:00

АрмИнфо. Вопросы, связанные с перспективами армяно-казахстанского сотрудничества в экологической сфере обсудили в ходе встречи в Ереване посол Казахстана в РА Болат Иманбаев и министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

Как сообщает пресс-служба Минокружающей среды, министр выразил готовность укреплять сотрудничество с казахстанской стороной, чтобы иметь еще более защищенную окружающую среду.

"Республика Армения традиционно поддерживает дружеские отношения с Республикой Казахстан в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. При наличии надлежащей основы, закономерно, чтобы и в области защиты окружающей среды прилагались усилия для долгосрочного и эффективного сотрудничества. Я настроен на достаточно ощутимое и долгосрочное сотрудничество", - отметил министр, при этом представив послу реформы, проводимые правительством Республики Армения, и в частности Министерством окружающей среды.

Особое внимание было уделено стратегической программе правительства РА по приумножению и расширению лесных массивов, в частности инициативе по посадке <10 миллионов деревьев>, в рамках которой 25 апреля планируется организовать посадку 300 000 саженцев. В этом ключе министр предложил послу предоставить саженцы сотрудниками посольства для участия в общенациональной посадке деревьев.

В свою очередь выразил радость, что сферу, в лице Петросяна возглавляет специалист с глубокими знаниями экологических вопросов, текущей ситуации, концепции управления.

Стороны договорились в ближайшее время довести достигнутые в ходе встречи договоренности до стадии активной реализации.

Петросян также пообещал рассмотреть письмо с предложениями глава Минэкологии Казастана Магзума Мирзагалиева, обсудить поднятые вопросы и предложения, и дать им соответствующий ход.

Отмечается, что казахстанская сторона направила запрос в МИД РА с просьбой к армянской стороне предоставить информацию о наилучших доступных технологиях и оборудовании, доступном для первой категории предприятий (разработка базы данных технологий, оценка экономической эффективности, химическая, горнодобывающая, металлургическая, горнодобывающая, цементная, энергетическая и лучшее оборудование и экологические, и технологические характеристики других отраслей промышленности) на основе армянского опыта.