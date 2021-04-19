Понедельник, 19 Апреля 2021 18:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10-16 на улице Гераци, частично собственные дома на 11-ой улице Айгестана, жилой дом 21/3 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абонент (не являющийся жильцом) по адресу: пр. Гая 10/6 в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 16, 45 на улице Багрванди и прилегающие собственные дома во 2-ом Норкском массиве; здания морга и родильного дома МЦ “Сурб Григор Лусаворич” в 3-ем Норкском массиве; здание “Норк ШШ” по адресу: ул. Гюрджяна 8 в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 9, 10, 12, 13 на улице Мара в 5-ом Норкском массиве; собственные дома на 7-ой улице Норка, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 21, 4/7, 21а на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака, собственные дома на улицах О.Ованнисяна, Маркварти, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы А.Саргсяна, Миракяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1б на улице Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице А.Тиграняна, жилой дом 1а на 37-ой улице Арабкира, жилой дом 24/1 на улице Грибоедова, жилой дом 2 на пр. Комитаса, жилой дом 14 на улице Н.Тиграняна, собственные дома у Шрджанцик Тоннеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Думана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Гор Нан”, гражданин “Б.Карназян”, гражданин “М.Саргсян”, водные структуры, Русская православная церковь, ЗАО “Еркахлуйс”, ООО “Луганск”, ООО “КСМП.СОГ.СТПОЙ”, “Саутрейд”, “Формат-автомонтаж”, гражданин ‘Козмоян”, гражданин “А.Кеоян”, гражданин “Е.Егишян”, гражданин “Э.Чагоян”, “ООО ‘Имидж М.Г”, гражданин “А.Маргарян”, ЗАО “Мика Корпорейшн”, ООО “Нушикян ассоциация”, ПАК, водные структуры, ООО “СИПИ ЭС ОЙЛ”, “Ран ОЙЛ”, гражданин “В.Матосян”, гражданин “В.Бейрутян”, гражданин “К.Погосян”, гражданин ‘Давтян”, улицы А.Саргсян, Миракян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-17:00 жилые дома 28, 30, 32, 34 на улице Эребуни;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Ехегнаван;

10:00-14:00 частично села Даракерт, Гукасаван;

10:00-16:00 частично село Мргаван; частично улицы Касяна, Арама Егяна в городе Веди;

11:00-15:00 села Айгепат, Айгезард; частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 улица 26 Комисарнери и частично квартал “Нораван”, собственные дома 4, 9 на улице Сюник, 6 на улице Амбардзумяна, 2б на улице Айгедзори, 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 село Сараван;

11:00-15:00 село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-14։00 ООО “Кристалл”, “Айтарбенютмецар”, ‘Алмакар”, “Бел Глас’, “Андраник ев Арутюн”, “Айрусгазард” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван;

11։00-15։00 улицы Шауяман, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Ара Гехецика, Сафаряна, Нор таг, Нар-Доса, П.Севака, улицы 1, 2, 3, частично улицы Чаренца, Комитаса, Прошяна, Исаакяна, Ширака, частично квартал ‘Калер”, кварталы “Цирананоц”, “Болор охер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։30 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 в общине Бюрегаван;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гехашен, Нор-Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

12։00–16։00 общины Золакар и Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-13:30 улица Камо в городе Дилижан;

11:00-13:00 село Техут, улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Сараарт, Гогаран, Гехасар, Катнаджур и частично село Ширакамут;

в Сюникской области:

09:20-11:20 село Хачин;

10:30-13:00 частично улицы Сюник, Маштоца, Анкахутяна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.