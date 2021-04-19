Понедельник, 19 Апреля 2021 17:51

АрмИнфо. Верховное собрание АРФ "Дашнакцутюн" примет участие во внеочередных парламентских выборах, в случае их проведения. Об этом говорится в сообщении АРФД.

В заявлении, в частности говорится: "24-е Верховное собрание АРФ "Дашнакцутюн" изучив, сложившуюся в Армении и Арцахе политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, оценивая настроения и морально-психологическую атмосферу в общественной жизни, внешние и внутренние вызовы и угрозы, связанные с послевоенной ситуацией, констатирует:

- жизненной необходимостью для будущего нашего народа и государственности продолжает оставаться устранение предательских властей и полное исключение николизма из системы управления нашей страной, всеми ранее объявленными средствами;

- несмотря на то, что благодаря народной борьбе, власти вынуждены были объявить о проведении внеочередных выборов, но очевидно, что под "выборами" власти сделают всё, чтобы перевоспроизвестись;

- вероятное проведение досрочных парламентских выборов будет иметь судьбоносное значение для сохранения нашей национальной идентичности и государственности".

В АРФД подчеркнули, что исходя из вышеперечисленного, Верховное

собрание решило принять участие в выборах в случае их проведения,

рассматривая их в качестве одного из путей устранения предательских

властей.

Также отмечается, что решение о формате участия АРФД в вероятных выборах остается за Верховным органом.

Верховный орган АРФД в заключение призвал соотечественников, вне зависимости от того, пройдут выборы или нет продолжить борьбу за свержение предательских властей во имя будущего страны.

Ранее, премьер-министр в Армении после консультаций с парламентскими силами заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные выборы. Электоральные процессы планируется провести по новому Избирательному кодексу.