Понедельник, 19 Апреля 2021 17:02

АрмИнфо.17 марта в Лондоне прошел IV Лондонский конкурс спиртных напитков (London Spirits Competition), на котором коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль.

Этот исключительный в своем роде конкурс оценивает алкогольные напитки по трем критериям: качество, цена и внешнее оформление.

Обладающий очень большой географией участников London Spirits Competition в этом году принимал участников из стран с впечатляющими традициями спиртных напитков. За призовые места соревновались напитки из Франции, США, Испании, Ирландии и других государств. Международное жюри конкурса рассмотрело сотни образцов со всего мира. По правилам конкурса, каждый образец оценивался по шкале от 1 -100, и только в случае 90-баллов и выше напиток мог претендовать на высшие награды конкурса.

«Последние победы конька ARARAT на международных конкурсах, кажется, иллюстрируют известный афоризм «Пришел. Увидел. Победил». Это конечно, бесконечно радует и не менее сильно обязывает. Более того, для ARARAT, который совершенно недавно сменил внешний образ, было очень важно завоевать международное признание в том числе благодаря дизайну бутылок и этикеток. Думаю, победа коньяка, названного поэтическим именем Армении, как никогда важна для каждого из нас», - отметила Заруи Сарибекян, менеджер по коммуникациям Ереванского коньячного завода.

Созданный в 1967 году коньяк Наири удостоен свыше 30 золотых медалей на разных влиятельных международных конкурсах.

Отметим, что коньяки ARARAT Двин, Ахтамар, а также напитки ARARAT Apricot и ARARAT Coffee получили серебряные награды конкурса.