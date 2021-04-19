Понедельник, 19 Апреля 2021 16:57

АрмИнфо. Парламент Армении 19 апреля зафиксировал запрет на вывоз заложенных транспортных средств за границу РА без согласия залогодержателя.

Ранее сообщалось, что внесение поправок обусловлено числом возбужденных уголовных дел. Речь о случаях незаконного пересечения границы РА заложенным движимым имуществом. На сегодня действующий регламент оставляет вопрос открытым, движимое имущество может быть отчуждено за границей, в связи с чем возникают проблемы. Так, по состоянию на февраль 2020 г. границу РА пересекло около 42% заложенных транспортных средств - 607 машин.

Согласно инициативе, залогодатель и залогодержатель могут оговорить в договоре о залоге движимого имущества право пересечения государственной границы или его ограничение на транспортных средствах, заложенных залогодателем или уполномоченным им лицом.