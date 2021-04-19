Понедельник, 19 Апреля 2021 16:10

АрмИнфо. Сельское хозяйство должно стать главной отраслью экономики на "возвращенных Баку территориях". Беларусь готова поделиться опытом и знаниями в аграрной отрасли.

В частности, по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Об этом сегодня в вечернем эфире ОНТ заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович

"Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры, потому что в градостроительном планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановлении гидроэлектростанции и электросетей, сети водоснабжения. То есть мы говорим о полной комплексной застройке территории", - пояснил Пархамович, передает Беларусь Сегодня.

О готовности Беларуси оказывать Азербайджану необходимую помощь речь шла во время переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева на прошлой неделе в Баку. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджене Андрей Равков отметил: "Беларусь не может все, но она может многое и, естественно, все сделает для того, чтобы помочь Азербайджану".