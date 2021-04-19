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АрмИнфо. Сельское хозяйство должно стать главной отраслью экономики на "возвращенных Баку территориях". Беларусь готова поделиться опытом и знаниями в аграрной отрасли.
В частности, по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Об этом сегодня в вечернем эфире ОНТ заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович
"Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры, потому что в градостроительном планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановлении гидроэлектростанции и электросетей, сети водоснабжения. То есть мы говорим о полной комплексной застройке территории", - пояснил Пархамович, передает Беларусь Сегодня.
О готовности Беларуси оказывать Азербайджану необходимую помощь речь шла во время переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева на прошлой неделе в Баку. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджене Андрей Равков отметил: "Беларусь не может все, но она может многое и, естественно, все сделает для того, чтобы помочь Азербайджану".
|Президент Армении побывал на боевых позициях в Сюникской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Бориса Авакяна сняли с должности в ГСЧС Арцаха после критики в адрес властей Армении
|АРФД примет участие во внеочередных парламентских выборах, в случае их проведения
|Коньяк ARARAT Nairi завоевал золотую медаль на Лондонском конкурсе спиртных напитков
|Для вывоза из страны заложенного транспортного средства потребуется разрешение залогодержателя
|Вопрос армянских военнопленных включен в повестку обсуждений ПАСЕ
|Беларусь Сегодня: "В Нагорном Карабахе появятся аналоги белорусских агрогородков"
|Армения повысила госпошлины на исковые заявления в суд
|Власти Армении о движении на дорогах 24 апреля и запланированных мероприятиях
|МИД: Армения не ведет каких-либо переговоров с Турцией по нормализации отношений
|ГСЧС Арцаха: Родители военнопленных доверяют лишь информации российской стороны
|GeoProMining Gold считает требования забастовщиков необоснованными и призывает немедленно прекратить забастовку
|Прогноз: Украинский сценарий зависит от гарантий Запада Киеву
|Омбудсмен Армении вновь обратился в ОБСЕ, СЕ и ООН по вопросу незамедлительного возвращения армянских пленных
|Прогноз: Попытки Запада выпроводить Россию из региона продолжатся
|Армянский парламент одобрил ряд законодательных поправок к действующим законам
|СК предъявил обвинение послу Армении в Израиле
|Генеральная Aссамблея OOH единогласно приняла резолюцию «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии»
|За сутки в Армении подтвердилось 298 случаев заражения коронавирусом, выздоровел - 1 551 человек
|В Баку постоянно говорят, что у них будет "Зангезурский коридор". Тогда у нас будет коридор в Нахичевани - Пашинян
|Итальянская архитектурная компания опровергла свое участие в проекте строительства "трофейного парка" в Баку
|"Работать, работать и еще раз работать!" - Пашинян рассказал, когда армяне станут "жить лучше"
|В контексте 44-дневной Карабахской войны много говорится о том, какой была роль России, или о том, почему эта роль была не такой, как думали некоторые в Армении - Пашинян
|Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс
|Гуманитарная инициатива "Аврора" скорбит в связи уходом из жизни Вартана Грегоряна
|В Баку негодуют из-за встречи спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу с главой МИД Арцаха
|Канадская Альберта провозгласила апрель месяцем памяти, осуждения и предупреждения геноцидов
|Шойгу: ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха
|В Армении сохраняются высокие темпы смертности от коронавируса
|Президент Армении об отношениях с Грузией, Турцией и Азербайджаном
|Постпред Армении направил письмо Генсеку ООН по поводу открытия так называемого "военного парка трофеев" в Баку
|Секретарь Совбеза Арцаха: Мы все вернем, кроме наших павших
|Глава Генштаба ВС РА принял Посла РФ в РА
|Глава Комитет по международным делам Сената США (SFRC) заявил о необходимости давления на Баку с целью освобождения армянских военнопленных
|ACBA - ведущий налогоплательщик по итогам первом квартала 2021 года
|Артак Камалян: Армения готова предоставить площадку на производство до 100 тыс. доз в месяц вакцины <Спутник V>
|Москва желает добиться согласия Еревана на членство Баку в ЕАЭС взамен на возвращение пленных - Арман Бабаджанян
|Коллаборация Банка ВТБ (Армения) и Ucom
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Нарек Терян назначен замминистра экономики Армении
|Рено Мюзелье: Военные преступления Азербайджана и Турции доказывают - история может повторяться
|МВД потребовало от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня
|Из-за субботника дороги, ведущие к Разданскому ущелью, будут закрыты с 9:30 до 17:00
|Жители Маргаовита бойкотировали общественные слушания вокруг возможной эксплуатации золото-полиметаллического месторождения в Лори
|Президент Армении провел встречи со спикером парламента и Католикосом- Патриархом всея Грузии
|Дан старт строительным работам моста "Дружбы" на армяно-грузинской границе
|Оник Гаспарян призвал парламентские фракции Армении создать комиссию по расследованию обстоятельств последней войны
|Полиция Армении, правоохранительные органы имеют право на применение силы - Пашинян
|Политик: Деоккупация Арцаха возможна исключительно в минском формате
|Прогноз: Алиев вернет армянских пленных лишь под международным давлением
|Спецпредставитель ЕС поднял вопрос совместного использования Арменией и Азербайджаном водохранилищ
|ГСЧС Арцаха: Состояние спасателя, подорвавшегося на мине стабильное
|Овик Агазарян предлагает Армении перейти на двухпалатную парламентскую систему
|В Москве состоялась мероприятие, посвященное более чем 130-летней истории коньякоделия в Армении
|Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат
|В Армении число выздоровевших за сутки от коронавиурса граждан впервые за долгое время превысило количество заболевших
|В ереванском больничном комплексе "Гераци" произошел пожар, есть пострадавшие
|Зурабишвили: Предложенная Грузией платформа диалога и деэскалации остается в силе
|Армен Саркисян: Невозможно установить долгосрочный мир в регионе без справедливого урегулирования карабахского конфликта
|Читать больше
|Прогноз: Алиев вернет армянских пленных лишь под международным давлением
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