Понедельник, 19 Апреля 2021 16:00

АрмИнфо. Законодательный орган Армении дал "добро" на повышение госпошлины на исковые заявления в суд. Пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон РА "О государственной пошлине", в "Гражданский процессуальный кодекс РА" и в "Административно-процессуальный кодекс РА" былодобрен 19 апреля.

Ранее, 16 апреля, представленная поправку, замминистра юстиции Ваге Даниелян заявил, что инициатива предусматривает повышение размера госпошлины за обращение в суд с 1500 до 6000 тыс. драмов.

Даниелян отметил, что, начиная с 1990 года, государственная пошлина на исковые заявления в суд практически не менялась, однако социально-экономические условия изменились почти в четыре раза. По его словам, например, в 2018 году на содержание судов фактически было потрачено около 9 млрд драмов, а выручка составила 1,7 млрд драмов, в 2019 году при расходах в 12 млрд драмов выручка составила 2 млрд драмов.

Согласно законопроекту, также установлен максимальный размер госпошлины: в суде первой инстанции она составит 25 млн драмов, в Апелляционном суде - 15 млн драмов, в Кассационном суде - 10 млн драмов.

Пересмотрена система льгот - предоставлены новые льготы по делам о признании без вести пропавшими или погибшими военнослужащих или

гражданских лиц в связи с боевыми действиями. Эти лица будут освобождены от госпошлины. При этом наследники погибших в результате боевых действий также будут освобождены от госпошлины, если это касается наследственных дел.

Для альтернативного решения споров предусмотрены льготы по линии пошлин, в частности, по линии арбитража не будет взиматься исполнительная пошлина. Есть и другие льготы, в частности, по делам о семейном насилии, выплате алиментов предусмотрено освобождение от пошлины. Изменена пошлина в делах о банкротстве, которая составила 1 млн. драмов и 500 тыс. драмов соответственно для юридических лиц и физлиц, что приведет к сокращению обращений о признании банкротства.