Понедельник, 19 Апреля 2021 16:00

АрмИнфо. Движение по ряду дорог столицы 24 апреля будет перекрыто. Об этом 19 апреля на пресс-конференции в Ереване, представляя перечень мероприятий к 106-ой годовщине Геноцида армян в Османской империи, заявил главный советник премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

В частности, движение в обоих направлениях будет перекрыто участке от моста Победы до улицы Ленинградян, от верхней части улицы Верфеля до площади Бразилии. Полиция обязательно сообщит о закрытых дорогах.

"Кроме того, 24 апреля с 9 до 10 утра вход в мемориальный комплекс "Цицернакаберд" будет временно ограничен, в связи с посещениями официальных делегаций", - проинформировал Арутюнян.

По его словам, в этот день будут действовать два бесплатных автобусных маршрута. Маршрут N1: стадион "Раздан" - улица Афин - мост Победы - улица Аргишти - улица Италии - улица Хоренци - улица Агантангехоса - станция метро "Зоравар Андраник". Маршрут N2: стадион "Раздан" - шоссе "Цицернакаберда" - улица Ленинградян - улица Киевян - станция метро "Дружба", а Ереванский метрополитен им. Демирчяна будет работать до часу ночи.

Он также напомнил, что решением правительства РА, в рамках мероприятий, приуроченных 106-ой годовщине Геноцида армян, 23 апреля в 22:30, после окончания факельного шествия, с участием Государственного филармонического оркестра Армении, Государственной академической капеллы Армении, а также солистов, в тои числе приглашенных из-за рубежа в мемориале жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване прозвучит "Реквием" Верди.

В ночь с 23 на 24 апреля в 24:00 в Доме камерной музыки им. Комитаса прозвучит "Реквием" Моцарта в исполнении Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора "Овер" под руководством приглашенного из Германии дирижера Ал. Ирадяна. Цикл памятных мероприятий завершится 24 апреля в 19:15 в Спортивно концертном комплексе им. Карена Демирчяна. В исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, Государственного камерного хора Армении и Государственного камерного хора Еревана прозвучит "Реквием" Тиграна Мансуряна.

В заключение он призвал всех соблюдать меры безопасности, обусловленные пандемией коронавиурса, констатировав, что вход в "Цицернакаберд" будет свободный и никаких ограничений не будет, как к примеру, это было в прошлом году.

В свою очередь советник главы МИД РА Марта Арзуманян сообщила, что 24 апреля в вестибюле мэрии Еревана Министерством иностранных дел запланирована выставка для дипломатических миссий и общественности, которая будет посвящена состоянию наших памятников в Арцахе. Выставка будет проходить под название "Наследие, оказавшееся под угрозой". Вход свободный.

Она также проинформировала, что делегации из более десяти стран, в том числе Франции, России планируют принять участие в памятных мероприятяих. Кроме того, в Музее-институте Геноцида армян 21 апреля в 21:00 откроется временная экспозиция "По следам переживших Геноцид армян", которая будет проходить до 10 сентября.

27 апреля состоится традиционный сбор цветов, из лепестков которых, традиционно делают бумагу, которую используют для отправки благодарственных писем.