Понедельник, 19 Апреля 2021 14:29

АрмИнфо. Родители военнопленных убеждены, что достоверную информацию о своих детях, они могут получить только у российской стороны. Об этом 19 апреля на обсуждениях, посвященных вопросам пленных и военнопленных в Национальном собрании Армении, заявил представитель президента Арцаха, заместитель директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, экс-вице-мэр Артика Борис Авакян.

Так, на предложение одного из армянских депутатов выступить с заявлением и призвать родителей военнопленных не ездить в Арцаха в поисках ответов на вопросы о своих близких, Авакян отметил, что он не может это сделать, поскольку, это право этих родителей.

"Вы понимаете, мы не может им запретить получать информацию из тех источников, которым они доверяют. А доверяют они лишь сообщениям российской стороны. Они приезжают в Арцах и обращаются к командованию миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Они не обращаются в международные организации, которые также этим занимаются. К примеру, они не обращаются в Международный комитет красного креста, а обращаются к генералу Рустаму Мурадову, поскольку российская сторона им никогда не врала и не давала обещаний, которых не выполнила", - отметил Авакян. Вместе с тем он выразил убеждение, что нужно прекратить спекуляции по вопросу военнопленных. "Должна быть четкая сухая официальная информация, без каких-либо спекуляций. Что касается самолета, который якобы должен был привести пленных, но приехал пустым, то здесь также были спекуляции, непонятно кем инициированные. Военнопленных не привезли, поскольку и не должны были, это был обычный рабочий визит Мурадова в Баку", - сказал помощник главы ГСЧС Арцаха. Он также назвал неприемлемым спекуляции со стороны некоторых депутатов от правящей фракции "Мой шаг" связанных с Россией. "Это ненормально, когда депутаты говорят родителям военнопленных мол идите в посольство РФ и просите посла России, чтобы он поднимал этот вопрос перед российским лидером. Не считаю правильным, чтобы депутат направлял своих граждан в посольство иностранного государства за помощью.

Кроме того, мне непонятно, когда звучат оскорбления или обвинения в отношении союзника. Когда у тебя есть союзник, который тебе во всем помогает, а потом твой госчиновник позволяет себе выражения, оскорбляющие миротворцев и даже не получает выговор за это - это неприемлемо", - сказал он, напомнив, что он занимался вопросами 62 военнопленных из Ширакской области.

Представитель ГСЧС Арцаха также не смог ответить на вопрос, кто из Армении уполномочен заниматься вопросами военнопленных. Он отметил, что ему не известно об этом ничего.

Вместе с тем касаясь вопроса о том, что в Баку отказываются возвращать армянских пленных, заявляя, что у них их нет, Авакян выразил убеждение, что это лишь номинальные заявления, преследующие цель избежать выполнения 8-ого пункта трехстороннего заявления. "Азербайджанское вражеское государство с международной точки зрения заявляет, что пленных у них нет, есть только террористы. Но тогда каким образом они вернули тех 8 граждан из Ширакской области? Ведь они также были захвачены в плен после подписания трехстороннего заявления", - сказал он, вновь указав важную роль главы российского миротворческого контингента в усилиях по возвращению армянских пленных, добавив, что и руководство РФ их высоко оценивает эти усилия, и скоро будут позитивные новости по части оценок этих усилий. "Но нужно понимать, что когда вражеская сторона предлагает подписать мирное соглашение с РА, при этом отказывается вернуть военнопленных, меж тем идет процесс разблокировки коммуникаций - это означает, что есть красные линии. Очень важно, чтобы действия азербайджанской стороны не привели к тому, чтобы эти красные линии были переступлены. Это может привести к неожидаемым последствиям. Нельзя игнорировать боль родителей", - сказал Авакян, добавив, что азербайджанская сторона не может выдвигать каких либо предварительных условий армянской стороне, а если и могут быть какие-то условия в этом вопросе то только возвращения всех армян, содержащихся в Азербайджане.

Авакян также назвал фейками сообщения о том, что азербайджанцы могут приехать в Степанакерт, спокойно там разгуливать и совершать покупки. По его словам, с тем же успехом, они могут совершать покупки в Баку.

Примечательно, что сразу после обсуждений в Национальном собрании Армении, пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Борис Авакян не занимает каких-либо должностей в Арцахе и не может быть представлен в качестве советника президента НКР на общественных началах. Она добавила, что Авакян был освобожден от занимаемой должности еще в марте месяце.

Заметим, что Авакян выступал на обсуждения в армянском парламенте в форме сотрудника ГСЧС Арцаха.