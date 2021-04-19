Понедельник, 19 Апреля 2021 13:29

АрмИнфо. Около 40 водителей Сотского месторождения перекрыли автодорогу, ведущую в Сотк, а также железнодорожную ветку Сотк-Арарат, по которой перевозится руда с Сотского месторождения на золотоизвлекательную фабрику в Арарате и выдвинули требование к работодателю перейти со сдельно-премиального положения оплаты труда на фиксированную. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе компании GeoProMining Gold, эксплуатирующей месторождение.

Как говорится в сообщении, руководство компании провела встречу с забастовщиками и предложило прекратить акцию, вернуться к работе и рассмотреть жалобы и требования сотрудников в рамках экономической и административной возможностей компании. Однако сотрудники не согласились на компромисс и выдвинули руководству в ультимативной форме требование зафиксировать заработную оплату в размере 500 000 драмов (без учета нологов) вне зависимости от объёмов работы.

В компании сочли необходимым отметить, что компания по положению применяет сдельно-премиальную оплату; водитель получает к фиксированной оплате проценты в соответствии с реализованными объёмами перевозок (тонна/километр). В связи с этим компания считает необходимым представить свои разъяснения:

- Жалобы сотрудников о неуплате заработной оплаты работодателем за четыре месяца не обоснованы. Компания не имеет задолженностей зарплаты перед сотрудниками.

- Каждый сотрудник получает сдельно-премиальную оплату труда соответственно фактическим осуществленным объёмам.

Руководство компании призывает прекратить несанкционированную забастовку, и в рамках конструктивного диалога рассмотреть возможности разрешения ситуации.

В случае дальнейшего простоя, по причине парализации производства, Компания будет вынуждена остановить производственный процесс в Сотке и на Араратской фабрике и отправить весь коллектив в неоплачиваемый простой.

Действия водителей Сотского месторождения не соответствуют требованиям законодательства РА и наносят значительный ущерб производственному процессу компании, Южно-кавказской железной дороге - транспортеру руды с Сотка на Араратскую фабрику, коллективу, местным общинам и государственному бюджету РА.

Руководство Компании предупреждает, что инициаторы незаконной забастовки будут привлечены к ответственности в рамках трудового договора, трудового законодательства и иных нормативных актов Республики Армения.

Отметим, что компания GeoProMining Gold эксплуатирует Сотское месторождение и Араратскую золотоизвлекательную фабрику. Компания является крупным работодателем, обеспечивает 1200 рабочих мест в Гегаркуникской и Араратской областях. Общий объем инвестиции компании GPM Gold превышает 350 млн.долларов.