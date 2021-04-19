Понедельник, 19 Апреля 2021 12:48

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян в официальном письме Действующему председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Совету Европы, комиссару ООН по правам человека и другим международным органам предоставил дополнительную информацию по вопросам срочности возвращения пленных армян из Азербайджана, реальной ситуации, защиты прав оказавшихся в плену, пропавших без вести и их семей.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, в письме в первую очередь указывается на продолжающийся открытый вооруженный конфликт.

"С точки зрения международного [гуманитарного] права это означает, что независимо от того, были ли они взяты в плен после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. или до, они являются военнопленными, пленными и должны быть немедленно освобождены. Этот вопрос искусственно затягивается из-за открытого злоупотребления законными процедурами, представляя их террористами и в нарушение международных правил, используя задержание в качестве наказания", - подчеркнул Татоян.

Меж тем, констатировал он, что это универсальное международное требование, которое должно выполняться автоматически. "Напротив, грубо нарушаются международные требования в области прав человека и международное гуманитарное право, включая Женевскую конвенцию 1949 г. Освобождение и возвращение заключенных следует рассматривать исключительно в контексте прав человека и гуманитарных процессов.

Мониторинг Защитника прав человека, а также результаты расследования поступивших жалоб постоянно подтверждают, что власти Азербайджана, грубо нарушая международные требования, искусственно затягивают освобождение армянских пленных и намеренно не раскрывают их фактическое количество. Своей политикой они нарушают права заключенных и причиняют душевные страдания семьям пленников и пропавших без вести, а также создают напряженность в армянском обществе.

Свидетельства, собранные Управлением Защитника прав человека, подтверждают, что количество пленных, содержащихся в Азербайджане, больше, чем подтвердили власти Азербайджана. Это касается и 44 пленных, возвращенных в 2020 году.

Абсолютную неотложность вопроса об освобождении и возвращении пленных следует рассматривать в контексте политики ненависти к армянам и вражды в Азербайджане, которая постоянно пропагандируется на государственном уровне.

Поэтому, принимая во внимание гуманитарные мандаты этих международных органов и их роль в защите прав человека (приоритет права на жизнь), им была предоставлена дополнительная информация о реальной ситуации, в связи с чем возникает настоятельная необходимость принятия решительных мер для освобождения и возвращение всех пленных", - отмечается в письме Защитника прав человека Армении.