Понедельник, 19 Апреля 2021 12:45

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении 19 апреля во втором и окончательном чтении одобрило ряд законодательных поправок к действующим законам, а также ратифицировали ряд соглашений.

Так, был одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О предоставлении налоговых и таможенных льгот в рамках программы "Дилижанская международная школа" ("за" - 81, "против" - 1, воздержались 16). Парламентарии одобрили пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс и в смежные законы ("за" - 81, воздержались 19). Прошли также поправки в закон "О местном самоуправлении" ("за" - 78, "против" - 1, воздержались 17), "Об организации похорон и эксплуатации кладбищ и крематориев" и в смежные законы ("за" - 80, "против" - 1, воздержались 23), "О воинской службе и статусе военнослужащего" ("за" - 103, водержались - 2), "О воинской службе и статусе военнослужащего" ("за" - 102, "против" - , воздержались - 3),. законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон "О государственной пошлине" и в смежные законы ("за" - 74, "против" - 15, воздержались 3), пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон "О нормативно- правовых актах" и в ТК ("за" - 75, воздержался 21),

В первом чтении депутаты одобрили также следующий пакет законопроектов - поправки в закон "О градостроительстве" и в КоАп ("за" - 83, "против" - 1, воздержались - 19), поправки " Об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии " и КоАп ("за" - 75, "против" - 0, воздержались - 20), пакет законопроектов "О фондах с неприкосновенным капиталом" и о внесении поправок в смежные законы ("за" - 76, "против" - 2, воздержался 21), о внесении дополнения в Гражданский кодекс РА ("за" - 78, воздержались - 16), пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон "О банкротстве" и в смежные законы ("за" - 76, "против" - 13, воздержались 6), О внесении изменений и дополнений в закон "О таможенной службе" ("за" - 75, "против" - 12, воздержались - 10), о внесении дополнений в Налоговый кодекс ("за" - 75, "против" - 7, воздержались - 14), о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях ("за" - 73, "против" - 17, воздержались - 3), О внесении изменений и дополнений в закон "Об обеспечении единого подхода в процессе осуществления измерений" ("за"

- 83, "против" - 2, воздержались - 18), О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении" ("за' - 77, "против" - 4, воздержались - 15), О внесении изменений и дополнений в закон "О государственной пошлине" ("за" - 73, 'против" - 5, воздержались - 13).

Парламентарии также ратифицировали ряд соглашений - протокол <О внесении изменений в статью 56 Конвенции "О международной гражданской авиации" ("за" - 86, "против" - 2, воздержались 15), протокол "О внесении изменений в пункт "а" статьи 50 Конвенции "О международной гражданской авиации" ("за" -83, воздержались 18), Соглашение "О свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны" ("за" - 100, "против" - 1, воздержались - 7).