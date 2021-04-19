Понедельник, 19 Апреля 2021 12:17

АрмИнфо.16 апреля 2021 года в рамках 59-го заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана при соавторстве 72-х государств-членов Организации единогласно принята резолюции «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Как известно, Президент Туркменистана озвучил данную инициативу в ходе своего выступления в сентябре 2020 года в рамках юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Являясь уникальной площадкой с широким диапазоном деятельности, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) вносит значительный вклад в развитие регионального диалога по насущным темам современности. Совместные действия Правительства Туркменистана и Центра всецело нацелены на достижение стратегической цели – установление мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Важно отметить, что эффективность функционирования данного офиса ООН в Центральноазиатском регионе также подчеркнута в резолюции ГА ООН, инициированной Туркменистаном и принятой в ноябрe 2017 года по случаю 10-летнего юбилея учреждения данного Центра.

Туркменистан претворяя в жизнь политику «открытых дверей» и будучи всесторонне приверженным политике общепризнанного Нейтралитета, на деле реализует конкретные шаги по обеспечению регионального мира, безопасности и развития. В данном контексте важно подчеркнуть, что Туркменистан как ответственный участник международного сообщества, неоднократно выступал за эффективное использование политико-дипломатических механизмов и потенциала превентивной дипломатии в международных делах для достижения устойчивого развития, мира и безопасности.

Как известно, Туркменистан на деле реализуя инициативы, направленные на углубление региональной интеграции и впредь будет принимать активное участие в многосторонней деятельности, проводимой Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в целях всесторонней реализации Глобальной Повестки дня до 2030 года.