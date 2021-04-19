Понедельник, 19 Апреля 2021 12:11

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 176 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 298 случаях (13,7%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, выздоровел 1 551 человек, скончалось - 17 .

Фактическое лечение на данный момент получает 14 924 пациента.

С момента вспышки пандемии общее число заболевших достигло 208 818 (22,2%) , выздоровело - 189 017 (90,5%) человек, количество летальных исходов насчитывает 3 895 (1,8%). В общей сложности было проведено 937 603 теста на коронавирус.

За прошедший день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев составило - 982.