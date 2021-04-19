Понедельник, 19 Апреля 2021 12:10

АрмИнфо.Экономику Армении можно развивать путем разблокировки коммуникаций. Такого мнения придерживается премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня все хотят напугать, как же у Азербайджана будет путь в Нахичевань через Армению. Кстати, очень много манипулируют в связи с этой логикой коридора. Азербайджан постоянно объявляет: "Зангезурский коридор, Зангезурский коридор". Мы же задаем вопрос, подчеркивая, что в совместно подписанном документе не упоминается ни Сюник, ни Зангезур, ни Мегри, ни слово "коридор",- заявил Пашинян 18 апреля в ходе визита в Вайоцдзорскую область.

Премьер напомнил о том, что в Баку постоянно говорят, что у них будет "Зангезурский коридор". "Ладно, заявляют, пусть заявляют. Тогда у нас будет коридор в Нахичевани, у нас будет северно-азербайджанский коридор. То есть мы дадим дорогу взамен дороги. Представьте, как изменится экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои величайшие богатства", - заключил он.