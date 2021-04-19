Понедельник, 19 Апреля 2021 12:08

АрмИнфо. Итальянская архитектурная компания 120 grammi опровергла информацию о своем участии в проекте строительства в Баку "Музея Победы" (парк трофеев, приуроченный последней войне в Карабахе - ред.).

Согласно сообщению почетного консульства Армении в Венеции, компания 120 grammi https://www.120lab.net/ направила официальное опровержение в участии в данном проекте.

"В сообщении компании говорится, что она каким-либо образом не участвовала в этом проекте, который вызвал ярость армянской общины и не только", - сообщает консульство Армении.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация, что итальянские компании участвовали в строительстве, открывшегося в Баку "трофейного" парка, посвященного войне в Нагорном Карабахе, где, помимо прочего, выставлены восковые фигуры закованных и избитых армянских солдат.

Согласно сообщениям из Азербайджана, компания G Group International, занимающаяся организацией мероприятий, принимала участие в этом процессе, отправив специалистов в Баку еще в феврале. Участвовала в строительстве и итальянская архитектурная компания 120 grammi :: laboratorio di architettura.

В Баку 12 апреля появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. "Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы", - сообщили азербайджанские СМИ. Особый смысл "парку" придают манекены, изображающие армян в самых разных унижающих достоинство позах.