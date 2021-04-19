Понедельник, 19 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вайоцдзорской области жителям рассказал, почему "в государственный бюджет поступало так мало доходов, в дома людей, в семьи поступало мало доходов, армия была так недофинансирована, дороги были недофинансированы, образование было недофинансировано, здравоохранение было недофинансировано".

"74% пахотных земель Вайоцдзорской области не обрабатываются. Эти 74% не обрабатываются 25-30 лет. Это означает, что на этих 74% не создавалось никакой стоимости. Именно из-за этого в государственный бюджет поступало так мало доходов, в дома людей, в семьи поступало мало доходов, армия была так недофинансирована, дороги были недофинансированы, образование было недофинансировано, здравоохранение было недофинансировано. И, следовательно, мы должны решать эти наши проблемы посредством работы", - пояснил он.

Земли, по словам Пашиняна, Вайоцдзорской области нужно возделывать. "Конечно, мы должны понимать, что некоторая часть не возделывается потому, что это приграничные территории. Мы должны решить и эту проблему. Некоторая часть не возделывается из-за отсутствия поливной воды. Мы должны решить и эту проблему. В горах Армении ежегодно формируется 7 миллиардов кубометров воды. Мы собираем в водохранилищах всего 1 миллиард кубометров. И мы должны разработать политику по реализации крупномасштабной программы строительства водохранилищ в Армении",- отметил премьер.

Как считает глава кабмина, нужно стимулировать повсеместный переход на капельное орошение. "И мы хотим запустить следующую программу: в течение пяти лет мы не будем брать деньги за воду с тех владельцев земель площадью до трех гектаров, которые будут использовать капельное орошение. И мы обязательно запустим эту программу. Т.е. вода для них будет бесплатной", - отметил он.

Помимо этого, по словам Пашиняна, власть запустили программу постоянного повышения заработной платы учителей. "И с ноября этого года учителя, которые пройдут аттестацию, будут получать зарплату на 30-50% выше. И в результате этого процесса у нас в школах будут только квалифицированные учителя, которые будут получать достойную и высокую зарплату", - отметил он.

По его словам, правительство предпринимает меры по сближению качества школьного образования в селах и в центре Еревана. "Для этого мы сначала создадим институт дистанционного образования, чтобы, например, учитель мог проводить урок в Ереване, а там, где не хватает учителей, и в других селах этот урок можно было транслировать через интернет. В классе будет присутствовать только учитель-инструктор, чтобы обеспечить присутствие и внимание детей",- сказал он.