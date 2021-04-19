Понедельник, 19 Апреля 2021 12:07

АрмИнфо. Безопасность Армении и Арцаха базируется сегодня - базировалась и вчера, но сегодня она еще больше базируется - на армяно-российском военно-политическом союзе и партнерстве.

Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 18 апреля в ходе визита общин Ринд, Заритап, Хндзорут и Гетап Вайоцдзорской области. Глава правительства встретился с местными жителями, коснулся сложившейся в стране ситуации, обстоятельств Арцахской войны, перспектив развития экономики и предстоящих программ.

Право народа Арцаха на самоопределение сохранено на международном уровне, и это удалось ценой героизма и жизней наших парней, отметил глава кабмина. Так, по словам Пашиняна, "очень важно ответить на вопрос, почему погибли наши парни". "На этот вопрос есть очень четкий ответ: чтобы Республика Арцах могла устоять. И мы должны констатировать, что да, Арцах хоть и ранен, но стоит. И мы должны констатировать, что целью Азербайджана и Турции было полное уничтожение Арцаха как субъекта. И именно благодаря нашим парням, нашим солдатам, нашей армии мы смогли, да, с трудом, но выстоять в 44-дневной войне. Да, Арцах ранен, все мы ранены, но Арцах стоит, Республика Армения стоит", - отметил он.

Пашинян напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ несколько дней назад выступили с заявлением, в котором подчеркнули необходимость урегулирования нагорно- карабахского конфликта, тем самым подчеркнув нерешенность вопроса. "Чем это важно? Это важно тем, что Азербайджан пытался представить, что карабахский вопрос отныне решен, что нет никакого карабахского вопроса. Однако сопредседатели подчеркнули, что вопрос должен быть урегулирован, при этом на основе известных сторонам принципов элементов. Напомню, что важнейшим из этих элементов является право народа Арцаха на самоопределение. И мы можем констатировать, что право народа Арцаха на самоопределение сохранено на международном уровне, и это удалось ценой героизма и жизней наших парней",- указал он.

Безопасность Армении и Арцаха, по словам премьера, "базируется сегодня - базировалась и вчера, но сегодня она еще больше базируется - на армяно-российском военно- политическом союзе и партнерстве". "И я хочу подчеркнуть, что одним из важнейших компонентов нашей системы безопасности является объединенная армяно-российская военная группировка, что логически означает, что нападение на Армению означает нападение на Россию",- заявил Пашинян.

Как заявил премьер-министр РА, размещение миротворческого контингента в Арцахе добавляет значительные гарантии безопасности для Арцаха. Однако хочу отметить еще один факт. "Например, в контексте 44-дневной Карабахской войны много говорится о том, какой была роль России, или о том, почему эта роль была не такой, как думали некоторые в Армении. И как мы оцениваем армяно-российскую дружбу, стратегическое партнерство в этом контексте?",- задался вопросом Пашинян.

Конечно, армяно-российская дружба и партнерство, по словам премьера РА, крепки, как всегда были крепкими, и будут крепкими и впредь. "Россия - наш союзник. Россия - наше братское государство, но я хочу еще раз констатировать, что Россия не враг Азербайджана, и Азербайджан не враг России. Россия выполнила все свои договорные обязательства перед Арменией, потому что механизм безопасности, который у нас был, распространялся на Республику Армения, внутри границ Республики Армения.

А то, каковы границы Республики Армения, описано в принятом в 2010 году законе Республики Армении об административно-территориальном делении. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот нюанс: в 2010 году в Республике Армения был принят закон об административно-территориальном делении, в котором подчеркивается, что на востоке общины Шурнух Сюникской области находится Азербайджан. Не Республика Арцах, а Азербайджан. Там констатировано, что на востоке Капана находится Азербайджан. Не Республика Арцах, а Азербайджан.

Я не буду сегодня затрагивать детали войны, потому что накануне я целый день затрагивал эту тему в парламенте в своей объемной речи и в ходе вопросов и ответов. Но хочу подчеркнуть: да, моя оценка такова, что 44-дневная война была неизбежна, потому что в 2018 году Армения фактически достигла своей красной черты в плане уступок по вопросу Нагорного Карабаха. Не было иного выхода, кроме как попытаться встать, о отстоять свои права, отстоять интересы армянского народа и народа Арцаха.

Однако скажу больше, даже если бы мы попытались достичь мирного урегулирования ценой этих уступок, снова была бы война. Почему? Потому что разногласия между посредническими кругами и в регионе настолько углубились, что не было бы какого-либо решения - даже если Армения согласилась бы на не соответствующее ее интересам решение - не было бы никакого решения, на которое согласились бы другие игроки. И, следовательно, в контексте этих противоречий неизбежно возникла бы война.

Но сейчас главный вопрос заключается в том, как преодолеть это поражение, как преодолеть этот удар. Ответ один: работой, творческим трудом",- подчеркнул Никол Пашинян.