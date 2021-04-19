Понедельник, 19 Апреля 2021 12:06

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не подписал поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы голосования.

Так, согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, закон поступил на подпись президенту 2 апреля. Документ был обсужден с главами ряда политических сил, политическими деятелями, представителями Центризбиркома, выслушал их мнения и замечания.

"Исследования, проведенные администрацией президента, показали, что закон не является заведомо проблематичным с точки зрения конституционности", - отмечается в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы, у президента есть принципиальные замечания. В частности указывается, что поправки поддержало только политическое большинство парламента.

"Президент республики не подпишет закон, но не будет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции", - говорится в сообщении на сайте Саркисяна.

Также напоминается, что президент республики неоднократно заявлял, что проведению внеочередных выборов для выхода из кризиса должен предшествовать процесс всесторонних поправок в Конституцию, а также в Избирательный кодекс. Причем этот процесс должен быть осуществлен в разумный период времени и в соответствии с принципами демократии при вовлечении всех слоев общества, а положения, касающиеся избирательной системы, должны быть нацелены на формирование Национального собрания с логикой наилучшего представления интересов избирателей.

Констатируется, что и по мнению Венецианской комиссии, изменения в избирательное законодательство должны быть внесены как минимум за год до выборов. Венецианская комиссия также заявила о своей позиции, согласно которой стабильность избирательной системы является одним из наиболее важных принципов, и что необходимо иметь достаточно времени для проведения углубленных общественных обсуждений поправок к Избирательному кодексу с участием всех заинтересованных сторон.

В соответствии с Основным законом страны, если президент не подписывает принятые законодательным органом законы и не обращается в КС, то председатель Национального собрания в пятидневный срок подписывает и обнародует закон.

Напомним, что на внеочередном заседании парламента Армении 1 апреля, депутаты 82 голосами "за" приняли поправки в Избирательный кодекс (ИК). Закон утвердили депутаты правительственной фракции "Мой шаг" и группа независимых депутатов. Оппозиция в голосовании участия не приняла.

Поправки в Избирательный кодекс предполагают полный отказ от рейтинговой избирательной системы. Таким образом, отменяется избрание кандидатов по территориальным спискам и устанавливается пропорциональная система, по которой избиратели будут голосовать только за конкретную политическую силу.

Новые изменения предполагают также устранение ограничений на число партий, участвующих в формировании поствыборных коалиций и продление срока на их формирование.

Между тем, оппозиция заявила, что легитимность ожидаемых 20 июня выборов вызывает сомнение, поскольку поправки были приняты без ее участия правящим большинством в парламенте.