Суббота, 17 Апреля 2021 20:10

АрмИнфо.Посол ЕС Кестутис Янкаускас вызван в МИД Азербайджана из-за встречи спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и Кризису в Грузии Тойво Клаара с главой МИД Арцаха Давидом Бабаяном.

Как сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи послу Янкаускасу был передан протест в связи со встречей спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе с Давидом Бабаяном, которая состоялась 14 апреля в Ереване.

На встрече была отмечена недопустимость тех действий представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара, "которые не учитывают новых реалий в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания противоположной стороне.

До сведения посла Кестутиса было доведено, что подобные действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подрывают доверие к нему азербайджанской стороны".