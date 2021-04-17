Суббота, 17 Апреля 2021 13:36

АрмИнфо. В Армении на утро 17 апреля зарегистрировано 870 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированы в стране достигло 207 973 человек.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики, в общей сложности на утро 17 апреля

фактическое лечение получают 15880 человек. Выздоровели 187256 лиц (1056 за последние сутки), скончались 3859 пациентов (24 за последние сутки). В целом было проведено 931583 тестов, 5290 - за последние сутки.

Еще 9 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке "из-за иных болезней". Общее число таких случаев - 978. Таким образом, общее число смертей достигло 4837.