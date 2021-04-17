Суббота, 17 Апреля 2021 13:32

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Арцаха, Герой Арцаха Виталий Баласанян пообещал вернуть всё, кроме тех, кто отдал свои жизни во имя Родины.

"Конечно, сегодня мы опечалены, поскольку потерпели поражение. Но - я хочу, прежде всего, попросить прощения за свои слова - мы все вернем, кроме наших павших. Будьте уверены на сто процентов. Мы непобедимы",

- заявил Виталий Баласанян в ходе своего выступления на церемонии вручения наград 28 погибшим воинам общественной организации "Добровольческое движение" АРФД.

"Мы непобедимы, в противном случае, будет бессмысленной моя жизнь и жизнь таких, как я. Мы будем служить нашей Великой Армении - РА и Республике Арцах. Уверен, что существующие политические, военные и социально-экономические трудности будут преодолены в кратчайшие сроки. Не хочу повторять слова тех, кто говорил "мы победим", но будьте уверены, мы победим и выйдем из этого тяжелого положения. Уверен, что в Армении всегда будут рождаться герои", - подчеркнул он, при этом приклонившись перед павшими героями и их родными.

Напомним, 14 апреля в Ереванском театре им. Акопа Пароняна посмертно были награждены павшие в войне добровольцы общественной организации АРФД <Добровольческое движение>. Награды вручили секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, командир батальона общественной организации АРФД <Добровольческое движение> Армик Овсепян, начальник штаба батальона Арташес Мхитарян