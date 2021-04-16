Пятница, 16 Апреля 2021 20:47

АрмИнфо. ACBA Банк стал первым в банковской системе Армении по сумме уплаченных налогов в первом квартале 2021 года. В январе, феврале и марте банк уплатил в госбюджет около 1 миллиарда 740 миллионов драмов налогов.

ACBA Банк - один из лидеров банковской системы Армении, представленный во всех регионах Армении. У банка 62 филиала и около 1500 сотрудников. Банк - один из крупнейших работодателей в банковской системе Армении.