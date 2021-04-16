Пятница, 16 Апреля 2021 18:09

АрмИнфо. Армения не может быть в одном экономическом союзе с Азербайджаном, заявил независимый депутат Национального Собрания РА Арман Бабаджанян, 16 апреля с трибуны парламента коснувшись возможного членства Баку в интеграционном объединении.

"Властям России, на данный момент кажется, что смогут убедить Армению дать согласие на членство Азербайджане в Союзе взамен на возвращение пленных", - заявил он. Как считает независимый депутат, Армения не имеет право связывать вопрос расширения ЕАЭС с возвращением пленных.

"Армения не может быть в одном экономическом союзе с Азербайджаном до тех пор, пока по вопросу конфликта у нас не сформирована окончательная позиция и нет договора о мире с этой страной. Это должно стать нашим внешнеполитическим отношением", - указал Бабаджанян.

По его словам, "если на сегодня Россия не способна обеспечить полноценную реализацию соглашения, инициированного ее и вынудить Баку выполнить свои обязательства по документу", то "это говорит о влиянии этого государства на Баку" и "новая повестка" не способна изменить ход вещей. "Это не может быть приемлемо для официального Еревана", - подчеркнул Бабаджанян.

Между тем, немногим ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян на брифинге в парламенте завил, что в ближайшее время Армения представит свою позицию об участии Азербайджана в предстоящем заседании ЕАЭС. Отвечая на вопрос, не сделала ли Армения вопрос о возвращении пленных предварительным условием для согласия на участие Азербайджана, и будет ли использована эта возможность?, Григорян ответил вопросом: "Перед кем?". Как указал вице-премьер, вопрос пленных с Москвой обсуждается в конструктивном формате и он надеется, что решения найдутся. "Если вы считаете это еще одной возможностью, значит, эта возможность будет использована", - заявила Григорян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан может начать процесс интеграции со странами ЕАЭС уже на предстоящем заседании Евразийского экономического союза на уровне глав правительств запланировано на 29 - 30 апреля в Казани