Пятница, 16 Апреля 2021 18:06

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), ориентируясь на потребности клиентов, продолжает развивать линейку розничных продуктов и разрабатывать выгодные предложения с ключевыми игроками рынка.

В рамках сотрудничества с компанией Ucom все желающие могут оформить кредит в рассрочку в 78 точках продаж и обслуживания абонентов Ucom и приобрести товары без посещения Банка.

Ucom, являясь лидером рынка по услуге IPTV и фиксированного интернета и занимая передовую позицию на рынке мобильного интернета, предоставляет клиентам широкий ассортимент мобильных телефонов, электронной техники, гаджетов, аксессуаров и электронных самокатов.

Благодаря коллаборации Банка ВТБ (Армения) и компании Ucom у клиентов будет возможность приобрести новейшие модели смартфонов и другую необходимую электронную технику быстро, просто и на выгодных условиях. Кредит оформляется на месте в течение считанных минут. Для получения кредита клиенту достаточно предъявить паспорт и социальную карту.

В рамках сотрудничества действует специальное предложение от компании Ucom на приобретение смартфонов. При подписке на постоплатный тарифный план Универсальный/Универсальный Плюс сроком на 24 месяца, абонентам предоставляется возможность приобрести смартфоны в рассрочку сроком на 2 года, выплачивая в течение всего срока действия кредита только основную сумму, без каких-либо процентов и комиссий.

Основные условия кредитования:

• сумма кредита - от 30 тыс. до 1.5 млн. драмов РА;

• процентная ставка - 0% годовых,

• ежемесячная комиссия за обслуживание, в зависимости от вида приобретаемого товара - от 0% до 1.01% (0% действует в рамках специального предложения),

• эффективная процентная ставка - от 0% до 24%;

• срок кредита - от 3-х до 48 месяцев, в зависимости от вида приобретаемого товара.

Более подробную информацию об условиях кредитования в рассрочку Банка ВТБ (Армения) можно получить по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/, в филиалах Банка, позвонив в Контактный центр по номеру 8787, а также в центрах продаж и обслуживания абонентов Ucom или по ссылке https://www.ucom.am.