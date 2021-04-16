Пятница, 16 Апреля 2021 18:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 73а, 75 на улице нар-Доса, жилые дома 7, 7а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице Норка, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 1, 3, 3А на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Горветка, жилые дома 165, 165А и собственные дома 58-78 на улице Брюсова;

11:00-17:00 жилые дома 8, 8/1, 8/2 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 26, 30 на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 85, 89 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Толбухина, жилые дома 34, 36 на улице Гюльбенкяна, собственные дома на улице Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Н.Думана, Керу, Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12/1 на пр. Комитаса, жилые дома 21, 23 на улице Фучика, жилой дом 2 на 1-ом переулке Маргаряна, жилые дома 4, 6 на 1-ом переулке Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 56/1, 58/1 на улице Ширака, 85/1 на улице Маркварти; собственные дома на улицах Папова, Тимирязева и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 село Суренаван; компания “Манана грейн” в селе Суренаван; “Армаши лчер” села Армаш; ООО “Арарат кат”, компания “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян”, абоненты (не являющиеся жильцами) и воинская часть;

10:00-14:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:00-14:30 частично село Нарек;

10:00-16:00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Дехдзут;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-15:00 частично село Караглух;

10:00-16:00 села Кармрашен и Гер-Гер;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Ара Гехецик, Сафаряна, Нор таг, Нар-Доса, П.Севака, улицы 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 в общине Бюрегаван;

11։00-16։30 жилые дома 12, 13, 14, 15, 16, 49 в общине Бюрегаван;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен, Нор-Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; квартал “Элар”, 1-ый микрорайон, квартал ‘Зонал Каян” в городе Абовян; частично села Маяковский, Балаовит, Пивной завод и прилегающие территории;

в Лорийской области:

10:00-16:00 кварталы “Горцаранаин”, “Кентрон 1 и 2”, улицы Шаумяна, Торосяна, Вопяна, Чаренца, Арапня и Мурацана в городе Спитак;

12:00-17:00 села Техут и Шнох;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Мец Сариар и Лернут в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Каджаран;

10:00-16:00 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.