Пятница, 16 Апреля 2021 17:51

АрмИнфо.Министерство внутренних дел требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил замглавы ведомства Александр Горовой.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч - из Азербайджана, 115 тысяч - из Киргизии, 61 тысяча - из Армении, 56 тысяч - из Молдавии, 49 тысяч - из Казахстана.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", - подчеркнул Горовой, передает РИА Новости.

В середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года