Пятница, 16 Апреля 2021 15:34

АрмИнфо.Состоялось заседание армяно- грузинской межправительственной совместной комиссии, созданной для координации строительства нового моста через реку Дебед в районе пункта пропуска Садахло- Баграташен.

Как сообщает пресс-служба Минтерриториального управления РА, по результатам онлайн-сессии дан старт строительным работам нового моста "Дружбы".

Приветствуя участников, сопредседатель армяно-грузинской совместной межправительственной комиссии, заместитель министра территориального управления РА Кристине Галечян отметила, что Армения придает большое значение программам развития инфраструктуры. "Строительство нового моста в районе КПП "Садахло- Баграташен" является одним из приоритетов правительства РА. Это находится в центре внимания общественности и две страны должны сделать все возможное для успешной реализации программы", - сказала она, при этом указав на необходимость гарантирования качества при строительстве моста и выполнении работ в соответствии с международными стандартами. Она также высоко оценил усилия правительства Грузии по строительству нового моста.

Грузинская сторона также указала важность строительства моста "Дружбы" с точки зрения удобного и безопасного пересечения границы между двумя странами.

В ходе встречи руководитель программы строительства нового моста в пункте пропуска Баграташен Изабелла Мурадян представила детали проекта и его текущий этап.

Согласно этому, будет построено два отдельных моста по двум направлениям на расстоянии 1 м друг от друга. Длина моста составит 386 м, ширина дороги - 8,35 м. Общая ширина пролетов каждого моста составляет 11,85 м. Мост будет иметь внешнее освещение и водосточную систему.

Стороны утвердили проектную документацию, перечень персонала необходимого для строительства, а также грузов, транспортных средств, которые должны въехать в зону строительства в упрощенном порядке. В ходе встречи обсуждалась необходимость упрощения определенных процедур для обеспечения успешной и своевременной реализации программы.

Напомним, что строительство нового моста через реку Дебед в районе пункта пропуска Садахло-Баграташен является совместной армяно-грузинской программой, ее финансируют Европейский банк реконструкции и развития, а также правительства Армении и Грузии. Подписан контракт на проектирование и строительство моста с компанией Ariana Tunnel Dam Co (Иран). Технический надзор осуществляется совместным предприятием Soosung Engineering Co., Ltd ? Korea Consultants International Co., Ltd. (Корея).

Отметим, что согласно проекту, мост "Дружба" будет 4-полосным, что даст возможность увеличить объемы грузовых перевозок между двумя

государствами, повысит качество обслуживания пассажиров. Новый инфраструктурный проект позволит также сэкономить время перевозчиков. Еще в ноябре 2018 года Департамент автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщало о начале строительства моста "Дружба" на грузино-армянской границе (Садахло - Баграташен). В ведомстве сообщили, что уже выбрана строительная компания, которая займется сооружением моста и сейчас идет отбор проверяющей компании. "Мост дружбы" строится при поддержке правительств Армении и Грузии. Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), который выделил на его реализацию 6 млн евро. "Проект строительства общего моста уникальный для региона: одна часть моста будет на территории Грузии, а вторая - Армении. Стороны разделили и финансирование - 50% кредита заплатит Армения, а остальные 50% - Грузия", - отмечалось в сообщении. При этом подчеркивалось, что новый мост позволит автомобилистам беспрепятственно передвигаться по транзитным коридорам Восток - Запад и Север - Юг.

Напомним, что соглашение о строительстве "Моста дружбы" между Арменией и Грузией было подписано 24 декабря 2014 года. Но еще 23 ноября 2012 года Армения и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о финансировании строительства нового моста на главном пограничном пропускном пункте между Арменией и Грузией в Баграташене. Проект обойдется армянской стороне в 3 млн. евро.

Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет, из которых первые три года станут льготными с плавающей процентной ставкой для каждого транша отдельно по каждому полугодию. В результате реализации программы прохождение людей через КПП с 15 минут уменьшится до 5 минут, а грузов - с 75 минут до 25 минут.