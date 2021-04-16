Пятница, 16 Апреля 2021 14:59

АрмИнфо.Бывший начальник Генштаба Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян выступил с заявлением. В нем он обратился к Национальному Собранию, руководителям трех фракций, а также к председателю постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андранику Кочаряну с призывом создать комиссию по расследованию обстоятельств последней войны.

"Председателю Национального Собрания РА Арарату Мирзояну, председателю постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андранику Кочаряну, руководителю фракции "Мой шаг" НС РА Лилит Макунц, руководителю парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, руководителю парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмону Марукяну:

С момента прекращения развязанной азербайджано-турецкой коалицией 27 сентября 2020 г. войны против Республики Арцах прошло более пяти месяцев. За все это время у разных слоев нашего общества накопилось множество вопросов - до войны, во время нее, а также многочисленных событий, имевших место после заключения перемирия, в их контексте различные решения и действия, осуществленные вооруженными силами и органами государственного управления Республики Армения и Республики Арцах. Средства общественной информации наводнены различными сведениями, оценками, разоблачениями, теориями заговора.

К этому в последнее время добавились рассекреченные и обнародованные некоторыми государственными органами сведения (в частности, выборочные фрагменты протоколов заседаний СБ, опубликованные Секретариатом СБ 15 апреля с. г., которые не отражают содержание докладов в полной мере, тем самым умышленно искажая действительность, которая является проявлением дешевого поведения действующей власти РА).

Все это стало реальной угрозой для нашей национальной безопасности, подрывает нашу общественную солидарность, деморализует наши Вооруженные силы и, как следствие, делает уязвимым наше государство перед возможными посягательствами врага.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении в течение всего этого времени проявлял максимальную сдержанность в этом вопросе, избегая каким-либо образом обнародования информации о войне и данные, являющиеся государственной тайной, однако увеличение в последнее время спекуляций, безответственные заявления, озвучиваемые некоторыми государственными и политическими деятелями, и утечка секретной информации делают необходимым юридически регламентировать процесс государственного расследования всех обстоятельств, связанных с прошлой войной, с целью обеспечения максимальной объективности, координации и профессиональной глубины.

Поэтому обращаюсь к вам, чтобы в рамках полномочий, отведенных вам пунктом 4 статьи 108 Конституции РА, немедленно инициировать создание следственной комиссии НС по обстоятельствам 44-дневной войны 2020 года.

Уверен, что работа такой комиссии даст возможность выявить основные обстоятельства, связанные с прошедшей войной, извлечь важные уроки для более эффективной подготовки к будущим возможным военным действиям, а также разрядить накаленную общественную атмосферу.

Со своей стороны выражаю готовность максимально содействовать работе будущей следственной комиссии", - говорится в заявлении Гаспаряна, которое приводит ArmLur. am.

Как ранее сообщало АрмИнфо, офис Совета Безопасности РА 15 апреля рассекретил и опубликовал протоколы с заседании Совбеза с выборочными цитатами по часи боеготовности ВС РА. Это было сделано в ответ на заявление бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна о том, что он неоднократно призывал руководство страны предпринять меры по прекращению боевых действий.