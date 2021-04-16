Пятница, 16 Апреля 2021 14:56

АрмИнфо. Переговоры в направлении деоккупации Арцаха, само достижение возвращения захваченных Азербайджаном в ходе 44-х дневной войны территорий Арцаху возможны исключительно в формате Минской группы ОБСЕ. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

"Посредничество США и Франции как сопредседателей МГ в урегулировании - единственный путь в данном направлении, с учетом фактической приостановки Россией собственного участия в данном формате. В этом свете, хотел бы отметить, адресованный сторонам на днях, призыв сопредседателей МГ ОБСЕ начать политический диалог с целью достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта на основе известных принципов", - подчеркнул он.

Хзмалян, в этом контексте, напомнил о сделанных уже в первые дни прошлогодней войны в октябре предложениях сопредседателей о начале переговоров на что премьер Пашинян ответил отправкой в Москву главу МИД Зограба Мнацаканяна, который заключил с Азербайджаном, продлившееся пару минут, перемирие. После чего именно Пашинян предпочел российских миротворцев в ответ на предложения США рассмотреть вариант размещения в регионе конфликта миротворцев из стран Скандинавии.

В этом контексте, лидер ЕПА подчеркнул, что МГ никогда не отказывалась от попыток изменить ситуацию вокруг конфликта. Более того, именно американский и французский сопредседатели годами пытались разрешить конфликт с учетом армянских интересов. И даже сегодня в противовес Москве и Баку они утверждают, что арцахский вопрос отнюдь не решен. И что он может быть решен исключительно в соответствии и на основе международного права.

Хзмалян также напомнил как ранее президент РФ Владимир Путин, не сдержавшись, признался в собственном авторстве текста трехстороннего заявления от 9-го ноября. Последнее он охарактеризовал как признание Москвой собственного участия в организации как 44-х дневной войны, так, собственно, ее позорных как для Армении, так и для самой России итогов.

В этом свете, Хзмалян охарактеризовал сделанное 14 апреля с трибуны парламента премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявление о том, что нападение на Армению означает нападение на Россию как несуразное и перевирающее геополитические реалии. Он выразил убеждение, что делая подобные заявления, армянский премьер проявляет недопустимую безответственность, поскольку таким образом перекрывает все еще возможные пути выхода Армении из сложившейся ситуации.