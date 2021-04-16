Пятница, 16 Апреля 2021 14:54

АрмИнфо. Необходимо сформировать атмосферу доверия для сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. Об этом в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Если будет достигнута договоренность о ремонте и эксплуатации водохранилищ и каналов, в частности: водохранилищ Джогаз и Аббасбейли (оба водохранилища расположены на армяно-азербайджанской госгранице, участок Тавуш-Газах - ред.), это станет хорошим вариантом сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, который принесет пользу местному населению. Для этого важно сформировать взаимную атмосферу доверия", - написал спецпредставитель ЕС.

Он также выложил фотографию с вечерним видом на гору Арарат, написав, что его поучительный визит в Армению подошел к концу. "Помимо лучшего понимания ситуации на местах, в том числе и Сюнике, я забираю воспоминания о захватывающих видах", - заключил Клаар.

Отметим, что Клаар находился с визитом в Армении. В рамках визита он встретился с высшим руководством Армении, а также главой МИД Арцаха Давидом Бабаяном. Основной темой переговоров была ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, и вызовы, возникшие в результате военной агрессии Азербайджана против Арцаха.