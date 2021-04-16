Пятница, 16 Апреля 2021 14:53

АрмИнфо. Состояние спасателя, подорвавшегося накануне на мине стабильное. Он находится в реанимации, во второй половине дня его планируют перевести в палату. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

При этом в ведомстве отмечают, что поиск останков военнослужащих, добровольцев, а также мирных жителей, погибших во время войны, сегодня будет продолжен в направлении Воротана (Кубатлу), находящийся под контролем Азербайджана.

Также констатируется, что вчерашние поисковые работы в районе Джракана не дал результатов. И сразу после взрыва, все работы были приостановлены.

Общее количество останков, эвакуированных с территорий, подконтрольных Азербайджану после войны или переданных армянской стороне составляет 1542 человека.