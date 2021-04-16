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АрмИнфо. Состояние спасателя, подорвавшегося накануне на мине стабильное. Он находится в реанимации, во второй половине дня его планируют перевести в палату. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.
При этом в ведомстве отмечают, что поиск останков военнослужащих, добровольцев, а также мирных жителей, погибших во время войны, сегодня будет продолжен в направлении Воротана (Кубатлу), находящийся под контролем Азербайджана.
Также констатируется, что вчерашние поисковые работы в районе Джракана не дал результатов. И сразу после взрыва, все работы были приостановлены.
Общее количество останков, эвакуированных с территорий, подконтрольных Азербайджану после войны или переданных армянской стороне составляет 1542 человека.
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|В Москве состоялась мероприятие, посвященное более чем 130-летней истории коньякоделия в Армении
|Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат
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|Офис Совета Безопасности опубликовал рассекреченные документы в ответ на заявления Оника Гаспаряна
|Высший судебный совет приостановил полномочия Рубена Вардазаряна - его обязанности будет осуществлять Гагик Джангирян
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|Глава МО Армении отметил важную роль РФ в стабилизации военно-политической ситуации в регионе
|Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия - Захарова
|Захарова: Москва надеется, что в Анкаре услышали предостережение Лаврова по Украине
|В Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия»
|Срок годности вакцины AstraZeneca, завезенной в Армению, истекает 31 мая
|Президент Армении прибыл с официальным визитом в Грузию
|В богатом солнечными днями Апаране на склоне горы открывается город роз
|Валентина Матвиенко: Отношения между Россией и Арменией - многогранные и взаимодополняющие
|Путин и Лукашенко обсудили Карабах
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
|Ереван заверяет: Всем партнерам была предоставлена исчерпывающая информация об оружии, используемом турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили текущую ситуацию в регионе
|Нагдалян: Армения в ближайшее время не планирует встречаться с азербайджанской стороной
|Утвержден план мероприятий к 106-ой годовщинe Геноцида армян
|Ереван: Все военнослужащие и гражданские лица, захваченные Азербайджаном в ходе вооруженной агрессии против Арцаха, должны быть репатриированы
|Агентство США по международному развитию (USAID) дополнительно предоставит правительству Армении грант в размере $8,2 млн.
|Степанакерт: Вопрос военнопленных был одним из ключевых на повестке переговоров со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|Давид Бабаян: Арцах никогда не был полноправной частью Азербайджана и никогда не будет
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|В МИД Азербайджана тяжело восприняли критику посла Франции в Армении в связи с открытием в Баку "трофейного парка"
|В Армении будет создано министерство внутренних дел
|Лукашенко пообещал рассказать много хорошего о том, что Ильхам Алиев предлагал армянскому народу и руководителям Армении
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|Президент Армении не подписал очередной закон, инициированный действующими властями
|Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельхоз работ в Нагорном Карабахе
|Правительство одобрило деятельность PROPARCO в Армении
|Полиция Армении обнаружила гражданина, совершившего наезд на пятерых военнослужащих в Котайкской области
|Омбудсмен Армении подчеркнул важность международного давления на Азербайджан по вопросу возвращения армянских пленных
|Армения назначит торгового представителя страны в ИРИ
|Глава МВД Арцаха назначен руководителем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших
|Герасимов: Армения - ключевой союзник и партнёр России в Закавказье
|Глвав МИД РА: Единственной платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Начальник Генштаба ВС РА принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
|Лукашенко: Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта
|Общее число погибших военнослужащих в Арцахе будет в пределах 4000 человек - Премьер РА
|Армения договорилась с Россией о поставке <Спутник V> в объеме 1 млн. доз
|Америабанк размещает очередные выпуски облигаций на сумму 20 млн долларов и 5 млрд драмов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тер-Петросян считает бессмысленным реагировать на душевные конвульсии гибельной для нации напасти
|Пашинян отметил психические отклонения Алиева и заговорил стихами
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|Прогноз: На мирный договор с Баку Ереван сейчас не пойдет
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