Пятница, 16 Апреля 2021 12:09

АрмИнфо. Вопросы двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий, науки и образования обсудили в ходе встречи посол Казахстана в РА Болат Иманбаев и министр высокотехнологической промышленности (ВТП) Армении Айк Чобанян.

Как сообщает перс-служба посольства Казахстана в РА, стороны отметили большой потенциал и перспективы роста инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами на интеграционном пространстве ЕАЭС.

Посол подчеркнул, что важным инструментом реализации данного потенциала является совместная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Армения, очередное заседание которой планируется в мае этого года.

В свою очередь Чобанян выразил надежду на дальнейшее укрепление казахстанско- армянских отношений, подчеркнул, что интересы двух стран совпадают по цифровой повестке, выразил заинтересованность в активизации бизнес-контактов и поиске новых возможностей.

Посол проинформировал собеседника о благоприятном инвестиционном климате и мерах государственной поддержки инвестиций в Казахстане, достижениях в социально- экономическом развитии страны, политических и демократических реформах Президента Касым-Жомарт Токаева, которые были высоко оценены армянской стороной. В ходе встречи Айк Чобанян был ознакомлен с запланированными юбилейными мероприятиями в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в этом году, а также с международными инициативами РК.