Пятница, 16 Апреля 2021 12:00

АрмИнфо.В Посольстве РА в Москве состоялась мероприятие, посвященное более чем 130-летней истории коньякоделия в Армении, в рамках которого была представлена новая линейка известного по всему миру бренда "Арарат" Ереванского коньячного завода.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ, цель мероприятия - популяризация произведенных в Армении товаров и их долгосрочное продвижение на рынках России и Евразийского экономического союза.

На мероприятии присутствовал посол Вардан Тоганян вместе с супругой. Приветствуя гостей, посол республики подчеркнул, что диппредставительство продолжает содействовать усилиям по представлению армянского производства и увеличению присутствуя армянских брендов на рынке России.

Мероприятие было организовано компанией "Pernod Ricard Rouss"? Коньячное производство Армении выросло из старинной Ереванской крепости. Купец Нерсес Таирян в 1887 году основал в её стенах первый коньячный завод, где изготавливались напитки по традиционной французской методике. Так были заложены и развивались традиции коньячного дела в Ереване.