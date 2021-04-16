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 Пятница, 16 Апреля 2021 11:51
Наира Бадалян

Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат

Лидер страны, выступающий от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики - Депутат

АрмИнфо.Несмотря на то, что правительство Никола Пашиняна провозгласило развитие сферы образования и науки приоритетным, за 2020 год ничего из обещанного не было исполнено. Об этом заявила независимый депутат Анна Костанян 16 апреля с трибуны парламента, касаясь доклада "О ходе и результатах выполнения программы правительства Республики Армения на 2020 год".

В частности, по ее словам, не была установлена связь между образованием, наукой и рынком труда, а принятый недавно закон "О высшем образовании и науке" нанес серьезный урон системе высшего образования и автономности ВУЗ-ов. "Так и не были внедрены механизмы финансирования повышения эффективности науки",- заявила Костанян.

Депутат коснулась также войны в Арцахе и "заключенного за спиной народа" Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. По ее словам, лидер страны, который, по его словам, выступает от имени народа, не имеет право скрывать что-либо от граждан республики. Как указала парламентарий, до сих пор непонятно - была ли готова Армения к войне, а если нет - то почему пошла на такой "разрушительный авантюризм?. Она подчеркнула необходимость также прояснения ситуации с падением Шуши и операции по взятию высоты Леле-тепе.

Отметим, что сегодня депутаты продолжают обсуждение доклада "О ходе и результатах выполнения программы правительства Республики Армения на 2020 год", который 14 апреля представил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 


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