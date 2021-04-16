Пятница, 16 Апреля 2021 11:23

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 5870 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 961(16,3%), выздоровело - 1075 человек, скончалось -18.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 16 099 пациентов.

С момента вспышки пандемии, в Армении зарегистрировано 207 103 случая заражения, что составляет 22,3% из общего числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровело -186 200 (89,9%) человек, летальных исходов - 3 835 (1,8%).

За прошедший день было зарегистрировано 5 случаев, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 969