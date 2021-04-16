Пятница, 16 Апреля 2021 10:35

АрмИнфо.В больничном комплексе №1 "Гераци" города Ереван произошел пожар, есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, 16 апреля в 06:24 на пульт управления ведомства поступил сигнал о возгорании на 3-м этаже больничного комплекса №1 на улице Абовяна.

"На место происшествия выехали шесть пожарно-спасательных расчета и дежурная группа пожарно-спасательного управления. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

Выяснилось, что пожар произошел в одной из палат больницы на 2-ом этаже. Пожар был локализован в 06:34, потушен в 06:43. Частично сгорели два матраса (около 2 квадратных метров) и два шкафа. Ожоги получили пациент С.А. (1980 г.р.) и доктор М. В До приезда спасателей, местными силами были эвакуированы 11 больных", - сообщили в МЧС РА.